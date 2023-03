Anke Bridge Haux wird CEO der LGT Bank Schweiz

Vaduz/Zürich – LGT Private Banking hat per 1. November 2023 Anke Bridge Haux zur neuen CEO der LGT Bank (Schweiz) AG ernannt. Sie wird in dieser Funktion – vorbehältlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde – die Nachfolge von Heinrich Henckel antreten, der in den Verwaltungsrat der LGT Bank Schweiz berufen wird.

Anke Bridge Haux (45) verfügt über umfassende langjährige Erfahrung in der Finanzbranche und im Innovationsmanagement. In den letzten zwölf Jahren hatte sie verschiedene Leitungsfunktionen in der Schweizer Einheit der Credit Suisse inne. 2022 übernahm sie als Head Personal & Business Banking die Verantwortung für das Breitengeschäft mit Privat- und Unternehmenskunden, einschliesslich der Online-Banking-App CSX. Zuvor leitete sie den Ausbau des digitalen Bankgeschäfts als Head Digital Banking ab 2019 und Head Digitalization & Products ab 2018 für alle Bereiche der Schweizer Geschäftseinheit.

2018 wurde sie zum Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) ernannt. Zu ihren früheren Stationen zählte die UBS, wo sie von 2005 bis 2010 im Investment Banking und im Wealth Management arbeitete. Anke Bridge Haux ist Schweizer und deutsche Staatsbürgerin. Sie hat einen Master-Abschluss in Finance and Economics der Universität St. Gallen und ist Absolventin des Ge-neral Management Program der Harvard Business School, USA.

Anke Bridge Haux tritt am 1. September bei der LGT ein und wird per 1. November 2023 die Funktion als CEO der LGT Bank Schweiz übernehmen. Sie wird an Roland Matt, CEO Private Banking EMEA, berichten. Sie wird zudem Einsitz in das Executive Management Board EMEA nehmen und die regionale Strategie mitgestalten. LGT Private Banking ist eine internationale Anbieterin von Anlagelösungen für vermögende Privatkunden und Familien und verwaltete Ende Juni 2022 Kundenvermögen in Höhe von CHF 203.7 Milliarden, davon CHF 45 Milliarden in der Schweiz.

Heinrich Henckel wird nach der Übergabe seiner Aufgaben an Anke Bridge Haux in den Verwaltungsrat der LGT Bank Schweiz berufen und wird weiterhin auch im Verwaltungsrat von LGT Wealth Management (UK) Einsitz haben. Er trat im Jahr 2009 als Leiter Markt Schweiz und Europa in die Geschäftsleitung der LGT Bank Schweiz ein und wurde 2013 zum CEO der Einheit er-nannt. (mc/pg)