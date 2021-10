Anleger erwarten personalisierte und umfassende Beratungen – Accenture Studie: The New State of Advice

Zürich – Anleger wünschen sich verstärkt hybride Beratungsangebote. Es wird erwartet, dass personalisierte und umfassende Beratungen nicht mehr der alleinige Schwerpunkt für Vermögens-, Versicherungs- und Bankprodukte ist. Zukünftig wird die Orientierung an den sozialen Werten fokussiert werden – so die aktuelle Studie des Beratungsunternehmen Accenture. Obschon Finanzberater Fortschritte bei der Bereitstellung eines hybriden Beratungserlebnisses gemacht haben, mangelt es noch an Effektivität, wenn es darum geht, den Anlegern die richtige Beratung und Produkte zum richtigen Zeitpunkt anzubieten.

Der «Wealth Management Consumer Report – The New State of Advice» des Beratungsunternehmens Accenture basiert auf einer Studie, bei der 1000 US-Amerikaner:innen und Kanadier:innen, die einen Finanzberater haben, befragt wurden. Das Ziel der Befragung war, die Erwartungen an die Finanzberater, ihre Produkte und ihre Planung zu identifizieren.

Bedürfnis nach hybriden, ganzheitlichen und personalisierten Beratungen

Die Befragung hat gezeigt, dass Kunden hybride Beratungserlebnisse erwarten, diese jedoch nur selten verfügbar sind. Bei einem hybriden Beratungserlebnis werden neben der menschlichen Interaktion zwischen Beratendem und Kunde digitale und virtuelle Dienstleistungen angeboten. Gleichzeitig wünschen sich Kunden ganzheitliche und personalisierte Beratungen, welche sowohl auf ihre Lebensbedürfnisse als auch auf ihre sozialen Ziele abgestimmt sind. Mehr als die Hälfte (55%) der Befragten ist der Meinung, dass die Beratung, die sie erhalten, zu allgemein gehalten ist.

«Die Zeiten, in denen das Serviceniveau an die Grösse des Portfolios eines Anlegers angepasst wurde, sind vorbei. Der durchschnittliche Anleger erwartet dasselbe Serviceniveau und dieselbe Personalisierung wie jemand, der über ein hohes Vermögen verfügt», erklärt Frédéric Brunier, Business Technology Lead Accenture DACH.

Des Weiteren sind Kunden vermehrt auf der Suche nach Produkten, die Schutz vor zukünftigen Ereignissen bieten. Somit gehen die Erwartungen über den Wunsch nach Vermögenswachstum hinaus.

Jüngere Generationen wünschen sich vermehrt ökologische, soziale und ethische Anlagen

Unterschiede zwischen den Altersgruppen der Befragten sind deutlich erkennbar. Bei jüngeren Anlegern (Generation Z, Millennials und Generation X) ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach ökologischen, sozialen und ethischen Anlagen (ESG Investments) fragen, mehr als doppelt so hoch als bei den Baby Boomern.

Jüngere Anleger sind ausserdem empfänglicher für Finanzberatung aus nicht-traditionellen Quellen ausserhalb der Vermögensverwaltung. Vermögensprodukte und -dienstleistungen von beispielsweise Google, Apple oder Facebook werden eher in Betracht gezogen als von Baby Boomern. Accenture konnte zudem feststellen: jüngere Generationen vertrauen einer Finanzberatung durch einen Algorithmus mehr als ältere Anleger.

Durch Technologie zur ganzheitlichen, personalisierten Beratung

Die neuen Erwartungen der Kundschaft hat sich während der Pandemie weiter verstärkt, indem das Bedürfnis nach Schutz vor unvorhersehbaren Events und digitalen Lösungen gestiegen ist. Vermögensberater müssen sich an diese neuen Erwartungen anpassen, da in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich Billionen an investierbaren Vermögenswerten an jüngere Generationen vererbt werden. Um den Kundenerwartungen gerecht zu werden, empfiehlt Accenture, die Beratung an vier Pfeilern auszurichten:

Person

Ein Berater oder eine Beraterin muss die Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen und Ziele der Kundschaft verstehen, um sie optimal beraten zu können.

Ein Berater oder eine Beraterin muss die Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen und Ziele der Kundschaft verstehen, um sie optimal beraten zu können. Planung

Die Finanzplanung soll zielgerichtet und zukunftsorientiert sein sowie steuerliche Überlegungen miteinbeziehen.

Die Finanzplanung soll zielgerichtet und zukunftsorientiert sein sowie steuerliche Überlegungen miteinbeziehen. Schutz

Beratende müssen der Kundschaft Versicherungs- und Risikomanagementoptionen aufzuzeigen, damit langfristige Anlagen abgesichert werden können.

Beratende müssen der Kundschaft Versicherungs- und Risikomanagementoptionen aufzuzeigen, damit langfristige Anlagen abgesichert werden können. Produkte

Finanzprodukte sollten Bank-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsangebote integrieren und auf die oberen drei Pfeiler ausgerichtet sein.

Wichtig ist, die Beratung von Anfang an persönlich zu gestalten, d.h. sie auf die Bedürfnisse und den individuellen Kontext des Kunden abzustimmen. Überdies sollen sowohl Produkte als auch Dienstleistungen angeboten werden, damit eine ganzheitliche Beratung erreicht werden kann. Finanzberatern wird zudem nahegelegt, sich auf das Kundenerlebnis und digitale Initiativen zu fokussieren. (Accenture/mc/ps)