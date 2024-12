ANYbotics sammelt weitere 60 Millionen Dollar für US-Expansion ein

Zürich – ANYbotics, ein weltweit tätiger Anbieter von KI-gesteuerten Roboter-Inspektionslösungen, hat weitere 60 Millionen Dollar eingeworben und damit seine Gesamtfinanzierung auf über 130 Millionen Dollar erhöht. Die neue Finanzierung wird von Qualcomm Ventures und Supernova Invest angeführt, mit Beteiligung von TDK Ventures und anderen neuen Investoren.

Unterstützt von bestehenden Investoren aus dem Silicon Valley und Europa, darunter Walden Catalyst, NGP Capital, Bessemer Venture Partners, Swisscanto und Swisscom Ventures, wird die Finanzierung die globale Skalierung von ANYbotics und die jüngste Expansion in den USA beschleunigen, um die wachsende Nachfrage nach seinen industriellen Inspektionsrobotern zu befriedigen und die Fähigkeit des Unternehmens zu verbessern, weltweit aussergewöhnliche Dienstleistungen und nahtlose Integrationen zu liefern.

ANYbotics beschleunigt die globale Expansion

ANYbotics revolutioniert die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Energie-, Strom-, Metall-, Bergbau- und Chemieindustrie. Dank grosser Aufträge von Branchenführern wie BP, Equinor, Petrobras, Novelis und Outokumpu erlebt das Unternehmen ein beispielloses Wachstum und expandiert weltweit. Zu den jüngsten Meilensteinen gehört die Eröffnung eines Büros im Silicon Valley, das strategisch positioniert ist, um den Support zu verbessern und die Bereitstellung für den wachsenden nordamerikanischen Kundenstamm zu beschleunigen. Mit seiner innovativen Technologie und zuverlässigen Partnerschaften ist ANYbotics bereit, die industrielle Inspektion weltweit neu zu definieren.

Die globalen Skalierungsbemühungen werden durch die Zusammenarbeit mit führenden Partnern wie AWS, NVIDIA, SAP, SLB, Equans und Siemens Energy unterstützt. Diese Allianzen stärken die Fähigkeit von ANYbotics, hochmoderne KI-gestützte Lösungen zu liefern, sich nahtlos in komplexe industrielle Umgebungen zu integrieren und die globale Reichweite von ANYbotics zu erweitern.

«Wir sind begeistert, die Unterstützung von Weltklasse-Investoren zu haben, während wir unsere Mission, industrielle Inspektionen durch autonome Robotik zu transformieren, beschleunigen», sagte Dr. Péter Fankhauser, Mitbegründer & CEO, ANYbotics. «Diese zusätzliche Finanzierung ermöglicht es uns, global zu skalieren, unsere KI-gesteuerten Fähigkeiten zu verbessern und unseren Kunden in allen Branchen weiterhin einen unübertroffenen Mehrwert zu bieten.»

ANYmal Advancements: Intelligentere Inspektionen, höhere Kundeneffizienz

ANYbotics investiert in die Entwicklung von Hard- und Software und treibt Verbesserungen voran, die die Leistung und Vielseitigkeit seiner Inspektionslösungen erhöhen, um einen noch größeren Kundennutzen zu erzielen. Zum Beispiel wird ANYmal durch integrierte GPUs die Leistungsfähigkeit seiner industriellen Inspektionsroboter verbessern. Dies ermöglicht eine schnellere Verarbeitung und fortschrittliche KI-Analysen für die Erkennung von Anomalien und die Zustandsüberwachung, was die betriebliche Effizienz und Sicherheit in anspruchsvollen Branchen erhöht.

ANYbotics schliesst die Lücke in der Datentechnologie mit neuen Lösungen, die Kunden intelligentere Möglichkeiten bieten, industrielle Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Diese Funktionen ermöglichen die Fernüberwachung des Anlagenzustands in Echtzeit, was die Effizienz weiter verbessert und die Ausfallzeiten von Anlagen reduziert.

Darüber hinaus wird ANYbotics das Nutzlastangebot von ANYmal erweitern und verbesserte Sensorarrays für die visuelle, akustische, gasförmige und thermische Überwachung integrieren, um eine unübertroffene Flexibilität und Präzision zu bieten und den Roboter in die Lage zu versetzen, die sich entwickelnden Inspektionsanforderungen der Industrie zu erfüllen. Diese Fortschritte in Kombination mit der bewährten Langlebigkeit und der Schutzart IP67 festigen die Position von ANYbotics als Marktführer bei autonomen Inspektionslösungen für den industriellen Einsatz.

«ANYbotics verändert industrielle Abläufe mit innovativer KI-gestützter Robotik», sagte Michel Glezer, Director, Qualcomm Ventures Europe (Qualcomm Wireless GmbH). «Ihre Fähigkeit, bewährte Lösungen für kritische Herausforderungen in globalen Industrien zu liefern, positioniert sie als führend auf dem Robotikmarkt. Wir sind stolz darauf, ihre Mission zu unterstützen, die Automatisierung von Industrien durch KI und Konnektivität zu ermöglichen.»

Skalierung der Robotik-Belegschaft

Mit mehr als 35 Nationalitäten zieht ANYbotics weltweit Top-Talente an. Mehr als 200 Experten widmen sich der Innovation und der Entwicklung von Lösungen in Industriequalität, die die Sicherheit und den ROI für Kunden erhöhen. Mit der zusätzlichen Finanzierung wird das Unternehmen den Aufbau eines der weltweit grössten Teams für autonome mobile Robotik mit Expertenwissen in den Bereichen Technik und Kundensupport fortsetzen, um sicherzustellen, dass Kunden und Partner weiterhin von fortschrittlichen Robotiklösungen und Kundenbetreuung profitieren können, während ANYbotics weiter wächst.

«ANYbotics geht einige der kritischsten Herausforderungen in der industriellen Automatisierung mit einem wirklich bahnbrechenden Ansatz an, und die Reaktion des Marktes unterstreicht das immense Potenzial ihrer Lösungen», sagte Michael Thomas, Partner bei Supernova Invest. «Wir freuen uns, das Unternehmen auf seinem Weg der globalen Expansion zu unterstützen und neue Massstäbe in der Robotik-Innovation zu setzen.» (ANYbotics/mc/hfu)

