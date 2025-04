Mosaic SoC erhält 150’000 Franken von Venture Kick zur Entwicklung neuer Embedded-Computing-Chips

Zürich – Mosaic SoC, ein auf KI-gestütztes Embedded Computing spezialisiertes Startup, erhält 150’000 Franken von Venture Kick. Die Finanzierung unterstützt die Entwicklung einer neuartigen Mikrocontroller-Architektur, die Speicherengpässe in der Echtzeit-Datenverarbeitung löst.

Moderne Anwendungen in Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Robotik und autonomen Systemen erfordern eine extrem schnelle Erfassung und Verarbeitung von Umgebungsdaten. Funktionen wie Eye- und Hand-Tracking oder Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) benötigen leistungsfähige Mikrocontroller, die grosse Datenmengen in Echtzeit verarbeiten können. Herkömmliche Mikrocontroller, selbst mit Neural Processing Units (NPUs), stossen aufgrund begrenzter Speicherzugriffe und Rechenkapazitäten an ihre Grenzen.

Mosaic SoC entwickelt eine Mikrocontroller-Architektur, die den Speicherzugriff für Beschleuniger grundlegend neu organisiert. Während herkömmliche Chip-Prozessoren und Beschleuniger die gleichen Datenpfade nutzen, was zu Engpässen führt, ermöglicht das Mosaic SoC-Konzept mehreren Beschleunigern einen parallelen Speicherzugriff mit hohem Durchsatz. Dies verbessert die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Energieeffizienz und die Gesamtleistung von KI-Anwendungen in der künstlichen Intelligenz, der Robotik und anderen Bereichen.

Das Unternehmen konzentriert sich auf den wachsenden AR/VR-Chipmarkt, der derzeit auf 6 Milliarden Dollar geschätzt wird und bis 2029 auf 10 Milliarden Dollar sowie bis 2037 auf über 52 Milliarden Dollar anwachsen soll. Mosaic SoC hat bereits Partnerschaften mit Original Equipment Manufacturers (OEMs) initiiert und arbeitet an ersten Proof-of-Concept-Implementierungen. Zudem sieht das Unternehmen Potenzial für seine Technologie in angrenzenden Bereichen wie Robotik, autonomen Fahrzeugen und Weltraumbildgebung.

Mosaic SoC wird die 150’000 Franken von Venture Kick nutzen, um bestehende Kunden weiter zu unterstützen und neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Das Team vereint umfassende Erfahrung im Chipdesign. CEO Alfio Di Mauro und CTO Moritz Scherer, beide promoviert an der ETH Zürich, haben mit Unternehmen wie Meta, NXP und GlobalFoundries zusammengearbeitet und SoCs für maschinelles Lernen und KI entwickelt. Unter der Beratung von ETH-Professor Luca Benini verfügt das Team über akademische und industrielle Forschungserfahrung, gestützt durch wissenschaftliche Publikationen und Projekte im Bereich digitaler Hochleistungssysteme.

„Die Zusammenarbeit mit Venture Kick war ein wichtiger Schritt“, sagt Alfio Di Mauro, Mitgründer und CEO von Mosaic SoC. „Das Programm hat uns geholfen, unsere Technologie stärker an den Marktbedürfnissen auszurichten.“ (Venture Kick)

Mosaic SoC