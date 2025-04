Teylor akquiriert die Factoring-Sparte der grenke AG

Zürich – Das Schweizer Fintech Teylor beschleunigt seinen Wachstumskurs: Nach der Übernahme der KMU-Finanzierungsplattform creditshelf im Mai 2024 verkündete das Unternehmen die Akquisition der gesamten Factoring-Sparte der grenke AG. Allein im letzten Jahr haben die sieben Ländereinheiten der grenke AG ein Factoring-Volumen von insgesamt knapp einer Milliarde Euro ausgezahlt. Teylor übernimmt im ersten Schritt die Factoring-Gesellschaften in Deutschland, Grossbritannien, Irland, Polen und Ungarn. Mittelfristig strebt Teylor die Übernahme aller Gesellschaften an, inklusive Italien und Portugal.

Die Übernahme unterliegt in Deutschland und Ungarn noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Der Vollzug wird voraussichtlich 2025 erwartet.

Seit Juni 2023 bietet Teylor in Deutschland erfolgreich Factoring-Produkte in Partnerschaft mit der grenke AG an. Anfang 2024 traf die grenke AG die strategische Entscheidung, sich zukünftig auf das Leasing-Geschäft zu fokussieren und die Factoring-Sparte zu verkaufen. Dadurch ergab sich für Teylor die Chance, ein eigenes Factoring-Geschäft aufzubauen und durch die Übernahme einer bereits etablierten Geschäftsstruktur die europaweite Expansion der Teylor-Plattform voranzutreiben.

Patrick Stäuble, Gründer und CEO der Teylor AG: „Diese Akquisition markiert einen bedeutenden strategischen Schritt für Teylor: Durch die Expansion in weitere Märkte und den Ausbau unseres Factoring-Angebots stärken wir unsere Position als die führende europäische Plattform für KMU-Finanzierungen. Damit kommen wir unserem Ziel näher, KMU in ganz Europa unkomplizierten und unbürokratischen Zugang zu einer vollständigen Palette an Finanzierungslösungen zu bieten.“

Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: „Wir sind überzeugt, mit der Teylor AG einen innovativen und wachstumsstarken Käufer gefunden zu haben, der unser Factoring-Geschäft erfolgreich weiterentwickeln wird. Jetzt können wir uns konsequent auf unser Kerngeschäft Leasing konzentrieren. Für die Factoring-Kolleginnen und -Kollegen haben wir eine zukunftsorientierte Lösung mit guten Perspektiven gefunden. Das war dem gesamten Vorstand sehr wichtig.“

Nach Abschluss der Akquisition wird Teylor in den kommenden Wochen und Monaten schrittweise die einzelnen Ländereinheiten übernehmen und sie vollständig in die Teylor-Plattform einbinden. Ausserdem wird Teylor mit der gesamten KMU-Finanzierungspalette der Teylor-Plattform in die jeweiligen Märkte expandieren. Mit dieser geografischen Expansion und dem vergrösserten Team kann Teylor insgesamt mehr als 15 Millionen KMU bedienen und deckt damit mehr als die Hälfte des gesamten europäischen KMU-Marktes ab. Im Verlauf des Jahres 2025 wird Teylor seine Marktführerschaft im europäischen Markt für digitale KMU-Finanzierungen durch eine bereits geplante Reihe weiterer strategischer Akquisitionen signifikant ausbauen.

Bis Mitte 2026 soll die Teylor-Plattform für KMU in allen sieben Ländern verfügbar sein. Alle Standorte werden künftig unter der Marke Teylor weitergeführt. Der deutsche Standort verbleibt weiterhin in Baden-Baden.

Aufgrund des starken Kerngeschäfts musste Teylor für die Akquisition keine Kapitalerhöhung durchführen. Teylor wird bei der Akquisition und Post-Merger-Integration von White & Case und A&O Shearman unterstützt. Rothschild & Co bleibt ein wichtiger Partner bei der Umsetzung strategischer Projekte.(Teylor/mc/hfu)