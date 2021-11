Aon ernennt Pierre Brunel zum neuen CEO von Aon Schweiz

Zürich – Der globale Dienstleistungsunternehmen Aon plc hat Pierre Brunel zum neuen CEO von Aon Schweiz ernannt. Er hat sein Amt am 18. November angetreten.

Pierre Brunel leitet seit 2016 Aons Geschäftsbereiche Commercial Risk, Health Solutions und Affinity in der Westschweiz und hat dieses Jahr zudem die Position des Co-Managing Director Switzerland übernommen.

Pierre Brunel verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, hauptsächlich in der Schweiz und mit Fokus auf dem grossen Inlandsgeschäft. Von 2010 bis 2016 war er in Beirut (Libanon) als CEO eines führenden französischen Versicherungsbrokers für den Nahen Osten zuständig und unterstützte internationale Schweizer Unternehmen bei der Verwaltung und Reduzierung ihrer Risiken im Nahen Osten und in Afrika. (Aon/mc/pg)

