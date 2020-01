Aon Schweiz stellt BVG-App vor

Zürich – «Die neu lancierte Aon BVG-App ist das Nachschlagewerk für alle Spezialisten der beruflichen Vorsorge. Die App vermittelt Informationen und Nachrichten für Spezialisten und Interessierte in und ausserhalb der Branche. Nutzer erhalten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um die Vorsorge in der Schweiz», erklärt Willi Thurnherr, CEO Retirement & Investment von Aon Schweiz.

«Die berufliche Vorsorge steht seit über 80 Jahren im Mittelpunkt unserer Arbeit», erklärt Willi Thurnherr und fährt weiter «unsere Kunden können nicht nur auf unsere langjährige Erfahrung und Expertise zählen, sondern auch auf unser Wissen über die Entwicklungen in einem Sektor, der sich durch einen kontinuierlichen Wandel auszeichnet».

«Die notwendigen Rentenreformen in der Schweiz sind schon länger blockiert», erklärt Thurnherr. «Die Politik nimmt immer wieder neue Anläufe und Arbeitgeber, Gewerkschaften und der Bundesrat legen verschiedene Pläne zur Altersvorsorge vor. Die Diskussion über diese Reformvorschläge wird nicht nur in der Politik, sondern auch unter Fachleuten kontrovers geführt. Das ist ein guter Zeitpunkt für Aon, als führender Anbieter in der beruflichen Vorsorge, unsere neue App für Spezialisten und Interessierte zu lancieren», ist Thurnherr überzeugt.

«Die Aon BVG-App ist eine Innovation, denn bestehende Apps sind statisch und enthalten nur Kennzahlen oder Gesetzestexte. Unsere App widmet sich gesamtheitlich der zweiten Säule und liefert neben der Gesetzgebung aktualisierte Informationen aus den Medien sowie Gerichtsurteile und gibt eine Übersicht über wichtige Events» erklärt Simonetta Chiaravalloti, Marketing Leader, Retirement & Investment von Aon Schweiz.

Was bietet die App?

Die App bietet aktuelle News und Informationen zu Themen der beruflichen Vorsorge. Der Benutzer findet eine Auswahl relevanter Artikel aus den Medien sowie Studien und Informationen aus der Branche und aus der Politik. Ein Kalender mit den wichtigsten Events verschafft einen aktuellen Überblick über Aus- und Weiterbildungen und andere Veranstaltungen in der Branche. Die Applikation bietet nützliche Informationen wie die massgebende und aktuelle Gesetzgebung, alle Kennzahlen der beruflichen Vorsorge, Weisungen der OAK, Verbandsrichtlinien, Rechnungslegung etc. in Anlehnung an das erfolgreiche «Praktikerhandbuch berufliche Vorsorge» von Aon. Eine Volltextsuche erlaubt die effiziente Suche von Gesetzesartikeln aus dem Praktikerhandbuch.

Zusätzlich zum Handbuch sind sämtliche BSV-Mitteilungen aufgelistet und die wichtigsten Gerichtsurteile zur Vorsorge in der Schweiz verlinkt. Die aktuellen Diskontierungszinssätze im Bereich der internationalen Rechnungslegung sowie Berichte und Studien ergänzen die Informationen in der App.

Die Aon-BVG-App bietet Informationen gegliedert nach folgenden Bereichen:

News

Events

Rechtliches

Berichte

Kennzahlen

Interessierte können die App im App Store und in Google Play gratis herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aon.ch/bvgapp. (Aon/mc/ps)

