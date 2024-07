Asceneuron sichert sich eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar

Lausanne – Asceneuron SA, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das kleine Moleküle zur Bekämpfung der Tau-Protein-Aggregation, einer der Hauptursachen neurodegenerativer Erkrankungen, entwickelt, gab eine überzeichnete Serie-C-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt, um die klinische Entwicklung seiner bahnbrechenden klinischen Pipeline von OGA-Inhibitoren zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen voranzutreiben.

Die Finanzierung wurde von Novo Holdings mit neuen Investitionen von EQT Life Sciences – LSP Dementia Fund, OrbiMed und SR One – geleitet, neben der Beteiligung der bestehenden Investoren M Ventures, Sofinnova Partners, GSK Equities Investments Limited und Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc.

Die Finanzierung wird verwendet, um Asceneurons Hauptprodukt ASN51 in die Phase 2 der klinischen Entwicklung für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit zu bringen. ASN51 ist ein orales, niedermolekulares Medikament, das zur Hemmung von OGA entwickelt wurde, einem Enzym, das an der Proteinaggregation beteiligt ist. Durch die Verhinderung der Aggregation von Tau-Proteinen soll ASN51 das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit verlangsamen. Die OGA-Hemmung hat auch ein vielversprechendes Potenzial zur Verhinderung der Aggregation von Proteinen gezeigt, die für andere neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und amyotrophe Lateralsklerose von zentraler Bedeutung sind.

Fünf klinische Phase-1-Studien abgeschlossen

Die einzigartige Wirkungsweise von ASN51 und die bequeme orale Darreichungsform machen es zu einer idealen Therapie für Patienten mit Alzheimer-Krankheit. Asceneuron hat fünf klinische Phase-1-Studien abgeschlossen, die eine vollständige Aufnahme in das zentrale Nervensystem und eine hohe OGA-Enzymbelegung belegen. Asceneuron plant, noch in diesem Jahr die erste klinische Phase-2-Studie zu beginnen.

Barbara Angehrn Pavik, Chief Executive Officer von Asceneuron: „Dieses hochkarätige Investorenkonsortium aus dem Bereich der Biowissenschaften bestätigt das Potenzial unserer OGA-Inhibitor-Pipeline und unsere Führungsposition im Bereich der Tauopathien. Wir freuen uns, unser führendes Produkt ASN51 in die klinische Phase 2 zu bringen, und sind uns des Potenzials bewusst, die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Alzheimer-Krankheit erheblich zu erweitern.“

Naveed Siddiqi, MD, Senior Partner, Venture Investments, Novo Holdings: „Die Alzheimer-Krankheit befindet sich in einem Umbruch. Millionen Menschen sind von dieser verheerenden Krankheit betroffen, und es gibt nur sehr wenige therapeutische Optionen. Validierte Biomarker ermöglichen eine gezieltere und schnellere Entwicklung. Wir erleben gerade die Zulassung der ersten krankheitsmodifizierenden, injizierbaren Antikörpertherapien. Asceneurons innovatives orales, kleinmolekulares Medikament, das auf intrazelluläres Tau abzielt, bietet das Potenzial für einen Paradigmenwechsel in der Behandlung dieser neurodegenerativen Erkrankung.“

Hakan Goker, PhD, Geschäftsführer von M Ventures, dem Gründungsinvestor von Asceneuron, äusserte sich im Namen der bestehenden Investoren wie folgt: „Asceneuron hat hoch differenzierte orale OGA-Inhibitoren erfolgreich von der präklinischen Entwicklung bis zu dem Punkt entwickelt, an dem sie sich heute befinden, und ist in die Phase 2 der Entwicklung für Patienten mit Alzheimer-Krankheit eingetreten. ASN51 ist eine vielversprechende Behandlung der nächsten Generation für die Alzheimer-Krankheit und kann auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson und amyotropher Lateralsklerose eingesetzt werden. Zusammen mit den aktuellen Blue-Chip-Investoren wie Sofinnova Partners, die die Serie-A-Runde angeführt haben, begrüßen wir die neue starke Investorengruppe, die das Unternehmen in dieser wichtigen Entwicklungsphase weiter unterstützen wird.“

Im Zusammenhang mit der Finanzierung werden Naveed Siddiqi von Novo Holdings, Philip Scheltens von EQT Life Sciences – LSP Dementia Fund und Dina Chaya von OrbiMed dem Vorstand von Asceneuron beitreten, der von Abbas Hussain geleitet wird. Amit Shah, Vorstandsmitglied, wird nun den neuen Investor SR One (zuvor GSK) vertreten. Diese Vorstandsmitglieder schließen sich den bestehenden Investoren Henrijette Richter von Sofinnova Partners und Hakan Goker von M Ventures an. (Asceneuron/mc/hfu)

