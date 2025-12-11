Assaia sammelt 26,6 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde ein

Zürich – Assaia, das in Zürich ansässige Luftfahrttechnologieunternehmen, hat in einer überzeichneten Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung der europäischen Investmentfirma Armira Growth zusammen mit bestehenden Investoren 26,6 Millionen US-Dollar eingeworben. Das zusätzlich beschaffte Kapital wird es Assaia ermöglichen, seine KI-Plattform weltweit weiter auszubauen und neue Lösungen auf den Markt zu bringen, um die Effizienz von Flughäfen, Fluggesellschaften und Bodenabfertigungsdiensten weiter zu verbessern.

Die Technologie von Assaia wurde entwickelt, um den Abfertigungsprozess von Verkehrsflugzeugen zu optimieren, indem sie Echtzeit-Transparenz und Automatisierung für alle Vorfeldvorgänge bietet. Die Technologie wird bereits an mehreren großen internationalen Drehkreuzen eingesetzt, darunter New York JFK, London Heathrow, Dubai International und Toronto Pearson, und trägt dazu bei, Verspätungen zu reduzieren, die Pünktlichkeit zu verbessern und die Gate-Auslastung zu erhöhen.

KI-Plattform verkürzt Durchlaufzeiten

Die Unterstützung von Armira untermauert die wachsende Nachfrage nach KI-gesteuerter Betriebsinfrastruktur im gesamten Luftfahrtsektor. Da das Verkehrsaufkommen das Niveau vor der Pandemie übersteigt, die personellen Ressourcen begrenzt bleiben und die operativen Margen sinken, legen Flughäfen und Fluggesellschaften den Schwerpunkt auf intelligente Automatisierung, um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Die KI-Plattform von Assaia begegnet diesen Herausforderungen, indem sie die Durchlaufzeiten verkürzt und eine bessere Planung der luftseitigen Abläufe ermöglicht.

Christiaan Hen, CEO von Assaia, kommentierte: „Diese Investition läutet eine neue Wachstumsphase für Assaia ein, da Flughäfen und Fluggesellschaften zunehmend auf KI setzen, um Lösungen für wachsende betriebliche Herausforderungen zu finden. Mit der Unterstützung von Armira beschleunigen wir die Einführung neuer Technologien und erweitern unsere Präsenz, um in einigen der komplexesten Flughafenumgebungen der Welt messbaren Mehrwert zu schaffen.“

Ein Teil der neuen Finanzierung wird die Einführung eines StandManagers der nächsten Generation unterstützen, einem Planungsmodul, das KI nutzt, um die Zuweisung von Gates und Standplätzen vor der Landung von Flugzeugen zu optimieren. Dieses System ermöglicht eine effizientere Nutzung der Gates und verbessert die Vorhersagbarkeit des Betriebs in überlasteten Umgebungen mit hohem Verkehrsaufkommen.

Armira verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Skalierung wachstumsstarker Technologieunternehmen. Das Unternehmen war ein früher Geldgeber für Unternehmen wie osapiens, das 2024 in einer von Goldman Sachs angeführten Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar einwarb, und Wemolo, ein auf visueller KI basierendes Parkplatzmanagement-Unternehmen, das international expandiert. Neben Kapital bringt Armira fundiertes operatives Know-how und ein Netzwerk von mehr als 100 Branchenberatern mit, die Assaia bei der Erreichung seiner langfristigen Geschäftsziele unterstützen werden.

Christian Figge, geschäftsführender Gesellschafter bei Armira Growth, sagte: „Wir konzentrieren uns auf Investitionen in widerstandsfähige Geschäftsmodelle, die einen deutlichen technologischen Vorteil aufweisen, und Assaia ist ein Beispiel dafür. Seine KI-Plattform verändert bereits jetzt den Flughafenbetrieb und hilft der Luftfahrtindustrie, einige ihrer komplexesten Herausforderungen zu meistern. Wir freuen uns darauf, Assaia in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und dabei zu helfen, ein Produkt zu skalieren, das bei einer Vielzahl von Kunden weltweit großen Anklang findet.“ (Assaia/mc/hfu)

Assaia