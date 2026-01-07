Auswirkungen der chinesischen Produktions-Kürzungen auf die Weltwirtschaft

China hat in den letzten Jahren die Disinflation aus dem exportorientierten Kapazitätswachstum genutzt, um den eigenen Konjunkturrückgang abzufedern. Dadurch konnten die Zentralbanken weltweit einen noch stärkeren Anstieg der Inflation zu verhindern. Die chinesische Regierung hat jedoch eine Reihe von Massnahmen zur Konsolidierung der Produktionskapazitäten angekündigt, die sie als „Anti-Involutionsstrategie” bezeichnet, um die Verluste von Unternehmen in mehreren Branchen einzudämmen.

Marktkommentar von Arif Husain, CIO bei T. Rowe Price

Seit dem Einbruch der Immobilienpreise in China versucht die Regierung des Landes, das Wachstum in anderen Bereichen anzukurbeln. Einige exportorientierte Segmente der chinesischen Wirtschaft leiden unter Überkapazitäten, was zu Preiskämpfen führt, welche die Gewinne schmälern. Besonders auffällig ist dies in Branchen, die petrochemische Produkte und verschiedene Industriemetalle herstellen. Um der Überproduktion entgegenzuwirken, fördert die chinesische Regierung die Konsolidierung konkurrierender Unternehmen, um das Angebot zu reduzieren und damit letztlich die Rentabilität in diesen Segmenten zu verbessern.

China hatte bereits 2015 eine ähnliche Kampagne gestartet, um das Überangebot in Sektoren wie Kohle und Stahl einzudämmen. Allerdings hatte China 2015 und 2016 auch umfangreiche Massnahmen zur Stimulierung der Nachfrageseite ergriffen, die in den aktuellen Massnahmen fehlen.

Die Bemühungen zur Begrenzung des Angebots werden die Rentabilität chinesischer Unternehmen steigern, die dadurch mehr Preissetzungsmacht in ihrer Branche ausüben können. Die Auswirkungen werden jedoch weitreichender sein, da sie sich auf die Weltwirtschaft ausweiten. Warum? Die Disinflation durch chinesische Exporte war für fast alle Notenbanken ein Segen, da sie ihnen half, die Inflation nach der Pandemie unter Kontrolle zu halten. Dieser disinflationäre Impuls scheint jedoch bald nachzulassen.

Wo werden wir Anzeichen für die Angebotsengpässe sehen?

Wir gehen davon aus, dass Aktien, die direkt von den Kapazitätskürzungen profitieren, zulegen werden, gefolgt von den Preisen einer Reihe von Rohstoffen, da die Deflation aus den exportintensiven Segmenten der chinesischen Wirtschaft verschwindet. Von dort aus werden die höheren Rohstoffpreise den chinesischen Erzeugerpreisindex (PPI) nach oben drücken.

Die Auswirkungen werden sich dann über die chinesischen Exportpreise langsam auf die Volkswirtschaften weltweit auswirken. Angesichts der sich ständig ändernden US-Zölle auf chinesische Produkte ist es schwierig zu sagen, wie sich dies auf die chinesischen Exportströme auswirken wird. Dies wird darüber entscheiden, inwieweit sich die höheren Preise aus China auf die Volkswirtschaften verschiedener Länder auswirken werden.

Natürlich gibt es noch andere Makrofaktoren, die die Inflation beeinflussen. Beispielsweise könnte künstliche Intelligenz (KI) die Produktivität so stark steigern, dass sie einen disinflationären Impuls in der Weltwirtschaft auslöst (auch wenn es schwierig ist, das Ausmass genau zu beziffern). Ein solcher Produktivitätsschub könnte den Aufwärtsdruck auf die Preise durch Chinas Anti-Inflationskampagne möglicherweise ausgleichen.

So gibt es viele makroökonomische Faktoren, die weltweit gegenläufige Strömungen erzeugen, die inflationäre und disinflationäre Faktoren beeinflussen. Und schwächere disinflationäre Kräfte aus China führen nicht unbedingt direkt zu einer höheren Inflation in anderen Ländern.

Insgesamt gibt es jedoch sowohl lang- als auch kurzfristig zahlreiche Inflationsrisiken, die letztendlich zu höheren Renditen für Staatsanleihen aus Industrieländern führen dürften. Obwohl sich die Handelspolitik als sehr wechselhaft erwiesen hat, haben die US-Zölle Handelskriege ausgelöst, die tatsächlich inflationär sind. Die demografische Entwicklung in vielen Industrieländern führt zu einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung, was ebenfalls zu einem Anstieg der Arbeitskosten führen dürfte. Diese Faktoren sind in den USA am ausgeprägtesten, wo die begrenzte Einwanderung das Arbeitskräfteangebot noch weiter einschränkt.

Mit dem Amtsantritt eines neuen Fed-Vorsitzenden im Mai könnte die Zentralbank trotz einer Inflation, die konstant über dem Zielwert der Fed von 2 % liegt, anfälliger für politischen Druck zur Senkung der Zinsen werden. In diesem Umfeld dürfte eine geringere Desinflation durch chinesische Exporte eine lange Liste von Inflationsimpulsen untermauern. Dies wird vom Marktkonsens weiterhin unterschätzt.