Avobis-Einschätzung Zinsmarkt: Wie wahrscheinlich sind Zinssenkungen nächstes Jahr?

Zürich – Der Markt spekuliert auf Zinssenkungen im nächsten Jahr – doch wie wahrscheinlich ist dieses Szenario?

Einiges deutet bereits auf eine mögliche Richtungsänderung hin: Mehrere Zinssenkungen im nächsten Jahr werden für die Fed, SNB und EZB prognostiziert. Insbesondere die EZB und die SNB könnten schon im März mit ersten Zinssenkungen beginnen. Die genaue Entwicklung dieser geldpolitischen Entscheidungen hängt jedoch von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter die Inflationsentwicklung, die Zinsmarktbedingungen und die wirtschaftlichen Entwicklungen.

Schweiz

Die aktuelle Situation deutet darauf hin, dass die SNB bereits im März eine Senkung des Leitzinses ankündigen könnte, sofern nicht bereits in der bevorstehenden Sitzung diese Woche eine überraschende Entscheidung getroffen wird. Die aktuelle Entwicklung der Zinskurven in Kombination mit der Inflationsdynamik und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen macht ein Festhalten am jetzigen Leitzinsniveau zunehmend ineffizient.

Ausland

Im aktuellen geldpolitischen Kontext stehen die Entscheidungen der Fed und der EZB, die an diesem Mittwochabend und Donnerstagnachmittag anstehen, im Rampenlicht. Angesichts der Inflationsraten, die sich in beiden Wirtschaftsräumen nahe der 3.0%-Marke bewegen, verdichten sich die Indizien für mögliche Zinssenkungen im nächsten Jahr. Die Fed neigt im Vergleich zur EZB zu einem vorsichtigeren und zeitlich verzögerten Ansatz, wobei die Entscheidungen über Zinssenkungen stark von der Inflationsentwicklung und dem Unterstützungsbedarf der Wirtschaft abhängen werden.

In der Einschätzung zum Zinsmarkt Dezember 2023 zeigen die Avobis-Experten auf, was diese Entwicklungen für die Geldpolitik und die Hypothekarzinsen bedeuten und wie die Situation in der Schweiz und im Ausland eingeschätzt wird.

Einschätzung zum Zinsmarkt Dezember 2023