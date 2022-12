Baloise beteiligt sich an Pariser Mobilitätsplattform Vianova

Basel – Die Baloise beteiligt sich an der Mobilitätsplattform Vianova. Damit baut die Versicherungsgruppe das Geschäft mit Dienstleistungen zum Thema «Mobilität» weiter aus, wie es am Freitag in einer Mitteilung heisst. Wieviel Baloise in Vianova investiert, wird nicht bekanntgegeben.

Das 2019 gegründete Startup mit Sitz in Paris ermögliche über eine Plattform den Datenaustausch zwischen Behörden und privaten Mobilitätsanbietern, um den Verkehr sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten, heisst es weiter. Die cloudbasierte Analysesoftware biete Zugang zu den Bewegungsdaten von über einer Million vernetzter Fahrzeuge sowie in Städten installierter Hardware.

Vianova zählt den Angaben zufolge über 150 Kunden, darunter sind Städte und Mobilitätsanbieter in Europa, Australien oder im Nahen Osten. Neben Baloise und den bisherigen Investoren RATP Capital Innovation und Ponooc beteiligt sich neu auch La Poste Ventures an Vianova. (awp/mc/pg)