Bank CIC steigert operatives Ergebnis im Halbjahr deutlich

Basel – Die Bank CIC (Schweiz) hat im ersten Halbjahr 2026 den operativen Gewinn deutlich gesteigert. Das Finanzinstitut profitierte dabei ertragsseitig von einem guten Anlagegeschäft, gleichzeitig sank dank einem Kostenprogramm auch der Aufwand.

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis legte in der Folge in den ersten sechs Monaten des Jahres um knapp 24 Prozent auf 18,3 Millionen Franken zu, wie die zur französischen Credit Mutuel-Gruppe gehörende Bank am Freitag mitteilte. Zur Entwicklung des Reingewinns machte das Finanzinstitut keine Angaben.

Das Institut profitierte im ersten Halbjahr auf der Ertragsseite von der positiven Entwicklung im Wertschriften- und Anlagegeschäft, die zu einem Anstieg des Kommissions- und Dienstleistungserfolgs um gut 4 Prozent führte. Leicht rückläufig entwickelte sich dagegen der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft (-0,1%), wo das Institut die Auswirkungen der Zinssenkungen durch die SNB vom Vorjahr zu spüren bekam.

Das Institut konnte dank einer «systematischen Analyse der Ausgaben anhand der strategischen Erfordernisse der Bank» sowohl die Personalausgaben wie auch den Sachaufwand senken, der Geschäftsaufwand lag um 2,6 Prozent unter dem Niveau im Vorjahreszeitraum.

Die Bank CIC (Schweiz) mit Sitz in Basel beschäftigt an acht Standorten der Schweiz insgesamt 490 Mitarbeitende. (awp/mc/pg)