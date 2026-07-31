KKR: «Thoughts from the Road: Europe»

Mit seiner neuen Analyse «Thoughts from the Road: Europe» ordnet Henry McVey, CIO des Balance Sheet von KKR sowie Head of Global Macro & Asset Allocation, die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und strukturellen Investmentthemen in Europa ein.

Seine zentrale These: «Wir sind der Ansicht, dass Anleger, die auf eine umfassende europäische Renaissance warten, um sich bei ihren Investitionen sicher zu fühlen, die falsche Frage stellen. Die bessere Frage lautet unserer Meinung nach: Wo führen strukturelle Veränderungen innerhalb der Region zu einem differenzierten Gewinnwachstum und nachhaltigen Cashflows?»

Ausgewählte Erkenntnisse der Analyse:

Europa entwickelt sich zunehmend auseinander: Während traditionelle Industrien unter Druck stehen, profitieren Bereiche wie Verteidigung, Digitalisierung, Gesundheit und Wealth Management von langfristigen Wachstumstrends.

Private Markets gewinnen weiter an Bedeutung: Unternehmen vereinfachen ihre Strukturen und Regierungen benötigen zunehmend Private Capital, um Investitionen in Infrastruktur, Verteidigung, Energiesicherheit und Digitalisierung zu finanzieren.

33 Billionen Euro Ersparnisse: Europäische Haushalte verfügen über rund 33 Billionen Euro an Ersparnissen – davon liegen rund 10 Billionen Euro auf Bankkonten. KKR sieht darin erhebliches Potenzial für den Wealth-Management-Markt.

Deutschland könnte vor einem strategischen Kurswechsel stehen: Sollten die angekündigten Reformen und Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur erfolgreich umgesetzt werden, könnten sie Investitionen, Produktivität und die Kapitalbildung in weiten Teilen Europas stärken.

Henry McVey kommentiert: «Europa ist für Investoren keine Makro-Wette – sondern eine Frage der richtigen Kapitalallokation. Anleger, die auf einen umfassenden Aufschwung in Europa warten, stellen die falsche Frage. Die bessere Frage lautet: Wo sorgt der Strukturwandel für differenziertes Gewinnwachstum und nachhaltige Cashflows?»