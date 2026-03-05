BKB-Tochter Bank Cler verbessert Gewinn und wächst mit Zak

Basel – Die Bank Cler hat im Geschäftsjahr 2025 den Gewinn leicht erhöht. Die schweizweit tätige BKB-Tochter vermeldet zudem ein weiteres Kundenwachstum für ihre Neobanking-App Zak.

Operativ war die Bank Cler im vergangenen Jahr gut unterwegs: Der Geschäftserfolg lag um 21,3 Prozent über dem Vorjahr bei 96,4 Millionen Franken, wie sie am Donnerstag mitteilt. Unter dem Strich resultierte allerdings noch ein um 0,8 Prozent höherer Jahresgewinn von 44,0 Millionen Franken.

Weiter gewachsen ist die Bank-App Zak. Wie bereits im Vorjahr vermeldet Cler einen Anstieg der Zak-User innert Jahresfrist um «über 10’000» User auf mehr als 80’000 Kundinnen und Kunden. Weiterhin gefragt war nicht zuletzt das im Frühling 2024 lancierte Sparkonto Zak, wo sich das Volumen auf 265 Millionen Franken mehr als verdoppelte.

Insgesamt legte die Bank Cler im vergangenen Jahr bei den Kundenvermögen (+3,5 Prozent) weiter zu. Dabei seien die Kompetenzen der Bank im Anlagegeschäft nachgefragt gewesen: So stieg die Zahl der neuen Vermögensverwaltungsmandate um einen Drittel.

Die Hypothekarforderungen (-0,5 Prozent) sanken dagegen wegen einem «selektiven Abbau von nicht strategiekonformen Finanzierungen» leicht. Im Geschäft mit Privatkunden sei das Hypothekarvolumen dagegen gestiegen, betont Cler.

Für das neue Geschäftsjahr gibt sich die BKB-Tochter zurückhaltend: In einem «anhaltend anspruchsvollen Umfeld» rechne Cler für das Geschäftsjahr 2026 mit einer «stabilen Entwicklung» und einem Geschäftserfolg und Gewinn auf Vorjahresniveau. (awp/mc/ps)