Cler-Neobanking-App Zak lanciert Handel mit Wertpapieren

Basel – Die Neobank Zak der Bank Cler weitet das Angebot auf den Bereich Wertpapierhandel aus. Mit Zak Invest können die Userinnen und User der Neobanking-App laut der Mitteilung vom Mittwoch neu in über 12’000 Aktien, Fonds und ETFs investieren.

Damit will Zak das Neobanking-Angebot auf einfacher Basis, kombiniert mit der Sicherheit und Expertise der etablierten Schweizer Bank, ausbauen, wie es weiter hiess. Die App-User profitierten von transparenten Einzelpreisen und Kunden von Zak Plus würden 50 Prozent auf der Handelsgebühr (Courtage) sparen.

Darüber hinaus plant die 2018 gegründete Neobank im angelaufenen Jahr 2026 weitere Neuerungen auf ihrer App. So stehe zum Beispiel die Lancierung von Sparplanfunktionen für Aktien und ETFs an. Bereits im April 2024 wurde das Sparkonto Zak eingeführt. Bis dato seien über 15’000 Sparkonti eröffnet worden, auf welchen über 250 Millionen Franken investiert seien, so die Mitteilung weiter. (awp/mc/pg)

Bank Cler