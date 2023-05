Bank Linth ermöglicht mobiles Zahlen mit Samsung Pay

Uznach – Kontaktlose Zahlmöglichkeiten mit den neuen Debitkarten und den klassischen Kreditkarten sind immer gefragter. Die Bank Linth LLB AG ermöglicht ab sofort auch das mobile Zahlen mit Samsung Pay und der Bank Linth Visa Debitkarte.

Mit der mobilen Bezahllösung von Samsung Pay wird kontaktloses Bezahlen einfach und sicher. Ab sofort ist diese Zahlmöglichkeit bei der Bank Linth in Kombination mit der Bank Linth Visa Debitkarte verfügbar. Samsung Nutzer können ihre Bank Linth Visa Debitkarte ganz einfach im mobilen Portemonnaie, dem sogenannten Wallet, hinterlegen und weltweit überall bezahlen, wo kontaktloses Bezahlen akzeptiert wird oder in Online-Shops, in welchen die Händler die entsprechende Zahlungsart anbieten.

Sicherheit wird gross geschrieben

Auch bei dieser Zahlmethode wird auf Sicherheit wert gelegt. Zum Bezahlen verlangt die Samsung Wallet App bei jeder Transaktion entweder einen Fingerabdruck oder einen PIN-Code. Sämtliche Kartendaten werden anonymisiert an den Händler übermittelt. Die Nutzung von Samsung Pay ist kostenlos und generiert weder für Kunden noch für den Händler zusätzliche Kosten.

Die Bank Linth bietet mit Samsung Pay in Kombination mit der Bank Linth Visa Debitkarte eine weitere mobile und kontaktlose Zahlmöglichkeit für ihre Kunden an.

Mehr über das mobile Zahlen mit Samsung Pay erfahren Sie hier. (Bank Linth/mc/ps)