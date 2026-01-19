Bank Syz ernennt Nicolas Syz zum CEO

Genf – Die Bank Syz, eine unabhängige Schweizer Privatbank in Familienbesitz, hat die Ernennung von Nicolas Syz zum Chief Executive Officer (CEO) per 1. Februar 2026 bekannt gegeben.

Seine Ernennung markiert einen entscheidenden Moment in der Entwicklung der Bank und bringt eine neue Führungsgeneration ans Ruder. Sie wird das langfristige Engagement für unternehmerisches Denken, kundenorientierte Innovation und die Bewahrung der unverwechselbaren familiengeprägten Identität der Bank weiter stärken.

Dieser Führungswechsel erfolgt zum 30-Jahre-Jubiläum der Syz-Gruppe – drei Jahrzehnte voller Dynamik, geprägt von einer Tradition der Unabhängigkeit und einem unermüdlichen Innovationsdrang. Die Bank Syz wurde von einer Familie gegründet, die seit Jahrhunderten die Wirtschaftslandschaft der Schweiz mitgestaltet. Sie verbindet Schweizer Solidität mit der Flexibilität einer Boutique-Bank und bietet Vermögensverwaltungslösungen, die auf die langfristigen Bedürfnisse ihrer Kunden ausgerichtet sind.

Nicolas Syz bekleidete in seiner bisherigen, neunjährigen Karriere bei der Bank Syz verschiedene Funktionen vom Bereich Geschäftsentwicklung bis hin zur Leitung des Vermögensmanagements. Dabei hat er starke Führungsqualitäten und eine grosse Fähigkeit zum Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen unter Beweis gestellt. Seine Ernennung unterstreicht die Strategie der Gruppe, das nächste Kapitel ihres Wachstums auf der Grundlage ihres unternehmerischen Erbes und moderner, mutiger Innovationen aufzubauen. Mit der Übernahme der CEO-Funktion durch Nicolas Syz wird Philippe Turrian die alleinige Verantwortung für die Vermögensverwaltung übernehmen. Er wird die Kontinuität in der Führung sowie den festen Fokus auf die Erzielung hervorragender Ergebnisse für die Kunden sicherstellen. (Bank Syz/mc/ps)

