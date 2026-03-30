Syz-Gruppe steigert Gewinn 2025 leicht

Genf – Die Genfer Bankengruppe Syz & Co hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2025 leicht gesteigert. Mit den verwalteten Vermögen ging es ebenfalls aufwärts.

Unter dem Strich verbuchte das Finanzunternehmen im Familienbesitz im vergangenen Jahr auf Gruppenebene einen Reingewinn von 7,7 nach 7,6 Millionen Franken im Vorjahr, wie Syz am Montag mitteilte. Die gesamten verwalteten Vermögen (AuM) nahmen derweil um 8 Prozent auf 27,9 Milliarden Franken zu. Das Wachstum sei durch positive Nettoneugeldzuflüsse in allen Geschäftsbereichen getragen worden.

So verzeichnete alleine die Syz Bank den Angaben einen Anstieg der verwalteten Vermögen um 6,7 Prozent auf 15,2 Milliarden. Gestützt worden sei das Ergebnis auch durch höhere Gebühreneinnahmen, die die Auswirkungen sinkender Zinsen abfederten.

Die Gruppe ist in drei Hauptbereichen tätig: die Bank Syz, die Investmentsparte Syz Capital und Syz Asset Management, wo hauptsächlich Vermögen von institutionellen Anlegern investiert und verwaltet werden. (awp/mc/pg)