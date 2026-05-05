GenTwo überschreitet die Marke von 7 Milliarden US-Dollar bei den verwalteten Vermögenswerten

Zürich – GenTwo, das Schweizer B2B-Fintech-Unternehmen, das Infrastruktur für die Erstellung von Anlageprodukten bereitstellt, gab heute bekannt, dass es die Marke von 7 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (Assets under Service, AuS) überschritten hat.

Das Erreichen dieses Meilensteins weniger als ein Jahr nach dem Überschreiten der 6-Milliarden-USD-Marke im Juli 2025 unterstreicht die zunehmende Akzeptanz des „Securitization-as-a-Service“-Modells von GenTwo, das es Finanzinstituten ermöglicht, Anlageprodukte schnell und effizient ausserhalb der Bilanz zu entwickeln und zu skalieren.

GenTwo setzt seinen Wachstumskurs fort und gestaltet die Landschaft der strukturierten Produkte neu

Die Wachstumsgeschichte von GenTwo setzt sich fort: Das Unternehmen erreichte bis Ende Dezember 2019 ein verwaltetes Vermögen (AuS) von 300 Millionen US-Dollar, bis März 2021 von 1 Milliarde US-Dollar, im April 2022 von 2 Milliarden US-Dollar, im September 2023 von 3 Milliarden US-Dollar und im Juli 2025 von 6 Milliarden US-Dollar. Der heute bekannt gegebene Meilenstein unterstreicht die steigende Nachfrage nach der Assetization-Plattform der nächsten Generation von GenTwo und die wachsende internationale Präsenz des Unternehmens.

Von seinen Standorten in London und Zürich aus betreut das Fintech-Unternehmen mittlerweile mehr als 300 Kunden in 26 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien. Diese Kunden haben über die Plattform von GenTwo insgesamt mehr als 1’650 Produkte auf den Markt gebracht, wodurch komplexe Verbriefungen so einfach und zugänglich werden wie alltägliche digitale Erlebnisse.

Patrick Loepfe, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von GenTwo, erklärte: „Als wir im vergangenen Jahr die Marke von sechs Milliarden Dollar überschritten haben, haben wir dies als Beweis dafür gewertet, dass die Demokratisierung von Finanzinnovationen sowohl machbar als auch unverzichtbar ist. Dass wir in weniger als einem Jahr sieben Milliarden erreicht haben, unterstreicht dies noch eindringlicher. Die Nachfrage ist real, das Wachstum ist real, und der Wandel in der Art und Weise, wie strukturierte Produkte entwickelt und vertrieben werden, ist in vollem Gange.“

Philippe A. Naegeli, Mitbegründer und CEO von GenTwo, fügte hinzu: „Jeder Meilenstein in unserer Wachstumsgeschichte steht für mehr als nur eine Zahl. Er zeigt, wie viele Vermögensverwalter, Banken und Finanzintermediäre nun Zugang zu Tools haben, die zuvor schlichtweg unerreichbar waren. Das Überschreiten der 7-Milliarden-Marke ist ein Zeichen dafür, dass die Hürden bei der Entwicklung von Finanzprodukten fallen und dass das Ökosystem, das wir aufbauen, echte Dynamik entwickelt.“ (Gentwo/mc/hfu)