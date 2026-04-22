Die Swiss FinTech Awards verkünden die Top10 Fintech Startups der Schweiz

Zürich – Eine 19-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat rund 70 Bewerbungen (von insgesamt 100 Einsendungen) von Fintech-Start-ups evaluiert und die fünf vielversprechendsten Unternehmen in den Kategorien «Early Stage Start-up of the Year» und «Growth Stage Start-up of the Year» ermittelt.

Die Top 10 Start-ups der Swiss FinTech Awards 2026 sind:

Early Stage Top 5 (alphabetische Reihenfolge)

Credura

ForenSwiss

Porters Group

Qubera

Wealthcom

Growth Stage Top 5 (alphabetische Reihenfolge)

AIDONIC

BLP Digital

Calvin Risk

LEND

Relai

Schweizer KI-Startups bringen Innovationen in die Finanzindustrie

Die diesjährige Top 10 der Swiss FinTech Awards widerspiegelt die Innovationsdynamik der Schweizer Fintech-Landschaft wie auch die grossen Fortschritte bei künstlicher Intelligenz. Letztere nutzt oder adressiert die Hälfte der Nominierten explizit, um Teile der Wertschöpfungs- oder Prozesskette im Finanzwesen zu optimieren: von Kriminalitätsbekämpfung über KI-Agenten basiertes Outsourcing oder Automatisierung bis hin zu Vermögensverwaltung und Governance-Themen.

Flankiert werden die KI-zentrierten Start-ups von bemerkenswerten Firmen in den Bereichen Blockchain, InsurTech oder Kreditvergabe. Die Top 10 der Swiss FinTech Awards setzen ein klares Zeichen, dass die Welle der KI-Innovationen den Finanzplatz endgültig erreicht hat.

Die Top 5 in der Kategorie “Early Stage Startup of the Year”

Credura ist ein digitaler Versicherungsassistent, der alles in einer App vereint – von unabhängiger Beratung bis hin zu automatischen Optimierungen.

ForenSwiss nutzt generative künstliche Intelligenz zur Bekämpfung von Online-Kriminalität und Geldwäsche.

Porters ist ein KI-basierter, agentischer Outsourcing-Partner für verschiedene Bankgeschäfte.

Qubera bietet eine KI-Infrastruktur, mit der sich Erkenntnisse zu alternativen Anlagen innerhalb von Minuten gewinnen lassen und mit der Kunden ihre Anlageentscheidungen mit vollständiger Nachvollziehbarkeit treffen können.

Wealthcom ist eine KI-native Vermögensverwaltungsplattform für unabhängige Finanzberater, externe Vermögensverwalter und Family Offices, Die Plattform umfasst Portfoliomanagement, Auftragsverwaltung und mehr.

Die Top 5 Startups in der Wachstumsphase

AIDONIC ist eine Blockchain-basierte Infrastruktur, die humanitäre, klimabezogene und öffentliche Finanzmittel schneller, transparenter und im grossen Massstab bereitstellt.

BLP Digital bietet intelligente, durchgängige ERP-Automatisierung für die Bereiche Finanzen, Beschaffung, Vertrieb und mehr.

Calvin Risk bietet Lösungen für die Validierung, das Testen und die Governance von KI-Modellen.

LEND ist eine Marktplatz-Kreditplattform, die Kreditnehmer direkt mit Investoren zusammenbringt.

Relai bietet seinen Nutzern einen einfachen, benutzerfreundlichen und sicheren Zugang zu Bitcoin.

Die wichtigste Auszeichnung am FinTech-Standort Schweiz

Seit ihrer Einführung im Jahr 2016 haben sich die Swiss FinTech Awards als die wichtigste Auszeichnung in der Fintech-Branche etabliert und prämieren seither jährlich herausragende Innovatoren, Startups und prägende Akteure innerhalb des Schweizer Fintech-Ökosystems.

Zu den bisherigen Preisträgern gehören Unternehmen wie Yokoy, Taurus oder Crypto Finance sowie bedeutende Impulsgeber der Schweizer Fintech-Landschaft wie Tenity, SICTIC oder alt Bundesrat Ueli Maurer.

Die Swiss FinTech Awards sind eine breit abgestützte Initiative, die durch die Zusammenarbeit von Banken, Versicherungen, Investoren, Acceleratoren, Verbände, Medien und Hochschulen ermöglicht wird. Dies mit dem Ziel, den Fintech-Standort Schweiz zu stärken.

Die Gewinner der Awards 2026 werden an der Swiss FinTech Awards Night am 23. Juni in Zürich bekannt gegeben, welche dieses Jahr Bestandteil der ersten, internationalen Swiss Fintech Week ist.

Die Swiss Fintech Week bringt mit ihren verschiedenen Formaten wie SwissHacks, der FinTech-Konferenz der Finanz und Wirtschaft oder dem Point Zero Forum über 1500 Fintech-Begeisterte aus der ganzen Welt für eine Woche an den Zürcher Finanz-Hub. (SFT/mc/hfu)

Swiss FinTech Awards