Zürich – Der unerlaubte Einsatz von KI-Werkzeugen wird für Unternehmen zum Risiko. Laut einer Umfrage des Schweizer KI-Anbieters Spitch unter 115 Contact-Center-Fachleuten halten 91 Prozent diese sogenannte Schatten-KI für eine erhebliche Gefahr. 96 Prozent sehen darin gravierende Risiken für Datenschutz und Compliance.

„Das ist kein Votum gegen KI, sondern ein Auftrag an die Führung“, sagt Stephan Fehlmann, Vice President DACH bei Spitch. „KI ist im Arbeitsalltag angekommen. Jetzt müssen Regeln, Freigaben und Kontrolle nachziehen.“

Hohe Verbreitung, fehlende Leitplanken

Die Warnung stammt aus der Praxis: 44 Prozent der Befragten geben an, dass KI im Contact Center bereits heute die Regel ist. Weitere 30 Prozent erwarten dies bis 2030. Gleichzeitig fehlen oft offizielle Alternativen. Gemäss einer Studie von KPMG und der Universität Melbourne räumt in der Schweiz über die Hälfte (52 Prozent) der Beschäftigten ein, KI bei der Arbeit schon entgegen den internen Richtlinien genutzt zu haben.

„Wo Unternehmen keine geprüften Werkzeuge anbieten, suchen sich Mitarbeiter eigene“, so Fehlmann. „Verbote allein halten das nicht auf.“

Steigende Kosten durch Sicherheitsvorfälle

Dass unkontrollierte KI-Nutzung teuer wird, belegt der «Cost of a Data Breach Report 2026» von IBM: Der Anteil der Sicherheitsvorfälle unter Beteiligung von Schatten-KI hat sich binnen eines Jahres von 20 auf 43 Prozent mehr als verdoppelt. Bei 68 Prozent der betroffenen Firmen fehlten Richtlinien zur Steuerung oder Erkennung solcher Tools.

„Schatten-KI ist ein Warnsignal, kein Kavaliersdelikt“, betont Fehlmann. „Ein einziger Datenabfluss kann teurer werden als eine geordnete KI-Einführung.“

Geprüfte Werkzeuge und menschliche Kontrolle Gerade im Kundenservice, wo täglich sensible Vertrags- und Personendaten verarbeitet werden, braucht es klare Vorgaben statt blosser Verbote. „Kundendaten gehören nicht in private Chatfenster“, stellt Fehlmann klar. „Jedes Unternehmen muss wissen, welches Modell mit welchen Daten arbeitet und wer am Ende entscheidet.“

Spitch setzt hierfür auf einen Human-in-the-Loop-Ansatz: KI-Agenten übernehmen Aufgaben innerhalb definierter Grenzen, während Mitarbeitende die Steuerung und Verantwortung behalten. So bleibt der Einsatz für interne Revisionen und Aufsichtsbehörden nachvollziehbar.

„Klare Regeln bremsen KI nicht, sie machen sie erst breit einsetzbar“, sagt Fehlmann. „Wer heute in Governance investiert, kann morgen schneller automatisieren – ohne böse Überraschungen beim Datenschutz.“ (Spitch/mc/ps)