Von Christian Rom, Portfoliomanager bei DNB Asset Management

Die Energiewende tritt in eine neue Phase ein. Während lange Zeit die Reduktion von CO₂-Emissionen im Vordergrund stand, gewinnen heute drei andere Faktoren zunehmend an Bedeutung: Energiesicherheit, wettbewerbsfähige Strompreise und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgt der rasante Ausbau künstlicher Intelligenz für einen zusätzlichen Nachfrageschub. Für Anleger eröffnet diese Entwicklung Chancen, die weit über klassische Solar- und Windkraftunternehmen hinausgehen.

Bis 2050 könnte sich die weltweite Stromproduktion verdoppeln. Die Elektrifizierung von Verkehr, Gebäuden und Industrie treibt den Bedarf bereits heute. Hinzu kommen KI-Anwendungen und Rechenzentren, die den Stromverbrauch weiter beschleunigen. Zwei strukturelle Megatrends – die Energiewende und die digitale Transformation – treffen damit unmittelbar aufeinander. Ihr gemeinsamer Nenner ist Elektrizität.

Die Dimensionen sind erheblich: Nach den im aktuellen Marktumfeld diskutierten Zahlen der Internationalen Energieagentur belaufen sich die weltweiten jährlichen Energieinvestitionen auf rund 3,4 Billionen US-Dollar. Davon entfallen etwa 2,2 Billionen US-Dollar auf saubere Energietechnologien und entsprechende Infrastruktur. Während die Investitionen in fossile Energien über die vergangenen zehn Jahre weitgehend stagnierten, haben sich die Investitionen in saubere Technologien innerhalb von etwa fünf bis sieben Jahren verdoppelt.

Für Anleger liegt eine der attraktivsten Chancen nicht allein in der zusätzlichen Stromerzeugung, sondern in der effizienteren Nutzung bestehender Stromnetze. Der Ausbau der Netzinfrastruktur kann mit dem steigenden Bedarf vielerorts nur schwer Schritt halten. Deshalb gewinnen Technologien an Bedeutung, die Stromflüsse intelligenter steuern, die Netzkapazität besser auslasten und die Versorgungssicherheit erhöhen.

Davon profitieren Unternehmen wie Schneider Electric, ein weltweit führender Anbieter von Elektrifizierungstechnik und Energiemanagement, oder der US-amerikanische Spezialist Itron, dessen intelligente Stromzähler Energieversorgern eine bessere Überwachung und Steuerung ihrer Verteilnetze ermöglichen.

Auch bei der Bewertung ergeben sich interessante Unterschiede. Schneider Electric wird gegenüber dem US-Wettbewerber Eaton mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gehandelt, obwohl wir beiden Unternehmen vergleichbare Wachstumsperspektiven zutrauen. Solche Unterschiede machen europäische Qualitätsunternehmen aus unserer Sicht besonders interessant.

Ein zweites unterschätztes Anlagethema ist die Anpassung an den Klimawandel. In Europa verfügen erst rund zehn Prozent der Haushalte über eine Klimaanlage, während die Verbreitung in den USA und China bei etwa 80 bis 90 Prozent liegt. Angesichts steigender Temperaturen sehen wir hier erheblichen strukturellen Nachholbedarf. Davon können nicht nur Hersteller von Klimatisierungssystemen profitieren, sondern auch Anbieter von Wärmepumpen und Gebäudedämmung.

Wir haben deshalb unser Engagement unter anderem beim schwedischen Wärmepumpenhersteller Nibe erhöht. Zusammen mit Unternehmen wie Beijer Ref, Kingspan und Lennox macht das Thema Klimaanpassung mittlerweile rund 15 Prozent unseres Portfolios aus.

Bei Batterietechnologien sehen wir ebenfalls attraktive Perspektiven, allerdings ist eine differenzierte Betrachtung entscheidend. Anders als in Teilen der Solarindustrie lassen sich Wettbewerbsvorteile bei Batterien nicht allein durch den Bau neuer Produktionskapazitäten aufholen. Fertigungs-Know-how, Skaleneffekte und technologische Erfahrung spielen eine zentrale Rolle. Der chinesische Batteriehersteller CATL verfügt aus unserer Sicht über erhebliche Wettbewerbsvorteile, die in der aktuellen Bewertung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Wir haben unsere Position deshalb zuletzt ausgebaut.

Besonders interessant ist derzeit das Verhältnis zwischen Wachstum und Bewertung. Für die Unternehmen in unserem Portfolio wird in den kommenden zwei Jahren ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von rund 18 Prozent erwartet. Beim MSCI World liegt die entsprechende Erwartung bei etwa 13 Prozent. Gleichzeitig wird unser Portfolio auf Basis gängiger Gewinnmultiplikatoren mit einem leichten Abschlag gegenüber dem Weltaktienindex bewertet.

Für Anleger bedeutet dies: Unternehmen, die von Elektrifizierung, Energieeffizienz und dem steigenden Strombedarf profitieren, müssen nicht zwangsläufig mit hohen Bewertungsprämien verbunden sein.

Natürlich bleiben Risiken. Höhere Zinsen belasten insbesondere kapitalintensive Geschäftsmodelle, etwa im Bereich der privaten Solarinstallation. Auch bei stark nachgefragten Technologien für Rechenzentren können die Bewertungen den fundamentalen Entwicklungen zeitweise vorauslaufen. Entscheidend ist deshalb eine selektive Titelauswahl. Wir bevorzugen Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, starken Marktpositionen und der Fähigkeit, strukturelles Wachstum langfristig in steigende Gewinne umzusetzen.

Die Energiewende ist längst nicht mehr ausschliesslich eine Klimafrage. Sie wird zunehmend zu einer Frage der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und der Versorgungssicherheit. Für Anleger dürfte deshalb entscheidend sein, wer die wachsende Stromnachfrage am effizientesten bedienen kann – und nicht nur, wer zusätzliche Energie produziert. (DNB Asset Management/mc/ps)

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