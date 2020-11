Barings ernennt Mike Freno zum Chief Executive Officer

Charlotte – Der globale Investmentmanager Barings hat Mike Freno mit sofortiger Wirkung zum Chairman und Chief Executive Officer der Barings LLC ernannt. Tom Finke, Vorsitzender und CEO von Barings seit 2016 wird Ende November von seinem Amt zurücktreten und sich einer anderen Aufgabe zuwenden.

Mike Freno ist seit Februar diesen Jahres Präsident sowie Mitglied des Senior Leadership Teams von Barings, dem Barings Board of Directors und Chairman von Barings BDC. Mike Freno ist seit über fünfzehn Jahren bei Barings. Seine Erfahrung umfasst zwei Jahrzehnte auf der Buy-side, wo er sich sowohl auf Eigen- als auch auf Fremdkapitalinvestitionen konzentrierte.

Mike Freno hat einen B.A.-Abschluss von der Furman University in South Carolina, USA, und ein MBA von der Wake Forest University in North Carolina, USA. Er lebt in Charlotte, N.C. wo er sich auch gesellschaftlich engagiert. (Barings/mc/pg)

Barings