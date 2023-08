Zurich Insurance erzielt erneut hohen Betriebsgewinn

Zürich – Die Zurich-Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2023 mit dem Betriebsgewinn das sehr gute Ergebnis aus dem Vorjahr mehr oder weniger wieder erreicht. Zugleich hat der Versicherungskonzern die Einnahmen vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung gesteigert.

Der Business Operating Profit (BOP), so nennt die Zurich den Betriebsgewinn, lag in den Monaten Januar bis Juni mit 3,72 Milliarden US-Dollar ganz knapp unter Vorjahresniveau, wie der Versicherer am Donnerstag mitteilte. Dabei verschlechterte sich der Schaden-Kosten-Satz als wichtige Kenngrösse der Unfall- und Schadenversicherung leicht um 1,3 Punkte auf 92,9 Prozent.

Der Konzerngewinn legte um 6 Prozent auf 2,49 Milliarden Dollar zu, wie es weiter hiess. Mit dem Betriebsergebnis hat die Zurich die Vorgaben der Analysten leicht übertroffen. Zudem gilt festzuhalten, dass der Konzern auf dieses Jahr hin Anpassungen in der Rechnungslegung (IFRS 17/9) vorgenommen und die Vorjahreswerte entsprechend revidiert hat. (awp/mc/ps)