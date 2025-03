BB Biotech: Neue Dynamik im Biotechsektor – eine attraktive Einstiegsgelegenheit?

Zürich – Der Biotechsektor startet mit Schwung ins Jahr. Erste Übernahmen Anfang Jahr zeigen den Druck auf Pharmaunternehmen, ihre rückläufigen Pipelines durch Akquisitionen zu füllen. Die vergangenen herausfordernden Jahre haben auch attraktive Investmentchancen geschaffen. Viele Biotechunternehmen notieren derzeit trotz fundamentaler Fortschritte auf historisch tiefen Bewertungsniveaus. Innovationen, die auf einen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielen, sind der Schlüssel zu erfolgreichen Biotechinvestments. BB Biotech erschliesst solche Potenziale mit einem langfristigen High-Conviction-Investmentansatz und kombiniert Wachstum zudem mit einer stabilen Dividendenrendite von 5%.

von Christian Koch, Head Investment Management Team BB Biotech

Der Sektor erlebt eine strukturelle Erholung. Nachdem die vergangenen Jahre von Zurückhaltung und Volatilität geprägt waren, rücken fundamentale Bewertungsfaktoren wieder in den Fokus der Investoren. Drei wesentliche Treiber sorgen für neue Dynamik:

M&A-Welle gewinnt an Fahrt: Die grossen Pharmaunternehmen stehen unter Druck, ihre Pipelines zu stärken. In den nächsten fünf Jahren laufen Patente für Medikamente mit einem Umsatz von über USD 200 Mrd. aus – bis 2035 könnte sich dieser Wert auf USD 400 Mrd. verdoppeln. Das zwingt die Branche zu strategischen Zukäufen. Die Übernahme von Intra-Cellular Therapies durch Johnson & Johnson für USD 15 Mrd. ist ein erster Beleg für diese Entwicklung. Zurückkehrendes Anlegerinteresse an fundamentalen Fortschritten: Die Bewertungen im Biotechsektor sind historisch niedrig. Viele Unternehmen werden derzeit auf einem Niveau gehandelt, das eher frühe Entwicklungsphasen widerspiegelt – trotz aussichtsreicher klinischer Fortschritte. Investoren beginnen, sich wieder verstärkt auf Innovationspipelines und wissenschaftliche Durchbrüche zu konzentrieren. 2025 steht ein starker Newsflow an: Diverse Biotechunternehmen dürften mit Medikamentenzulassungen und wegweisenden klinischen Daten Impulse setzen. Regulatorisches Umfeld als Chance und Risiko: Die US-Präsidentschaftswahl 2024 sorgte für erhebliche Kursschwankungen an den Märkten. Trumps Comeback löste Optimismus bei den Anlegern aus, während die Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister aufgrund seiner Skepsis gegenüber Impfungen und Regulierung Sorgen weckt. In diesem Umfeld stehen grosse Pharmakonzerne zunehmend unter Zugzwang, sich auf innovative, differenzierte Produkte zu fokussieren. Das spielt Unternehmen mit innovativen Therapieansätzen in die Karten.

BB Biotech: Optimal positioniert für die neue Marktphase

BB Biotech ist als spezialisierter Investor im Biotechsektor bestens aufgestellt, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. «Der Fokus liegt gezielt auf klinischen bis kommerziellen Entwicklungsphasen, wo das Risiko besser steuerbar ist und auch die Wahrscheinlichkeit von Übernahmen steigt», meint Dr. Christian Koch, Head Investment Management Team BB Biotech. «Das Portfolio umfasst Unternehmen mit hochinnovativen Wirkstoffen, die in den kommenden Monaten entscheidende Marktzulassungen oder klinische Meilensteine erreichen könnten.» So plant Argenx die Erweiterung des Anwendungsbereichs seines Blockbuster-Medikaments Vyvgart mit einer neuen Fertigspritze und zusätzlichen Indikationen. Alnylam steht kurz vor der Markteinführung von Amvuttra bei ATTR-Kardiomyopathie und adressiert damit einen wichtigen ungedeckten Bedarf bei kardiometabolischen Erkrankunygen. Neurocrine Biosciences bereitet die Markteinführung von Crenessity als Therapie bei kongenitaler Nebennierenhyperplasie (CAH) vor, einem wenig beachteten Markt mit erheblichem Preis- und Volumenpotenzial. Diese bevorstehenden Markteinführungen zeigen, dass unsere Kernpositionen wissenschaftlichen Fortschritt in kommerziellen Erfolg umwandeln können.

Gleichzeitig dürften klinische Studien in zahlreichen Therapiebereichen für deutliche Dynamik sorgen. Incyte arbeitet weiter an der Entwicklung krankheitsmodifizierender Therapien gegen myeloproliferative Neoplasie und sein Medikament Povorcitinib könnte sich aufgrund von Phase-III-Daten zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa als orale Alternative zu Biologika etablieren. Auch Vepdegestrant von Arvinas zur Behandlung von Brustkrebs hat Blockbuster-Potenzial. In grossen therapeutischen Gebieten führt Rivus eine umfangreiche Phase-II-Proof-of-Concept-Studie zur Behandlung der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (MASH) zur Beurteilung der Gewichts- und Fettabnahme über sechs Monate durch.

Attraktive Bewertungen

Die Bewertungen vieler Biotechunternehmen befinden sich aktuell auf historischen Tiefstständen. «Zahlreiche Unternehmen werden heute auf einem Bewertungsniveau gehandelt, das eher frühklinischen Start-ups entspricht – obwohl sie sich bereits in der Spätphase der klinischen Entwicklung befinden und damit kurz vor der Kommerzialisierung stehen», kommentiert Koch. Das biete langfristig orientierten Investoren erhebliche Chancen.

Dividende als Alleinstellungsmerkmal

Ein weiterer Pluspunkt: BB Biotech kombiniert Wachstum mit einer stabilen Ausschüttungspolitik. Während der Biotechsektor traditionell auf Wachstum fokussiert ist, bietet BB Biotech als eines der wenigen Unternehmen eine attraktive Dividende. Für das Jahr 2024 wird eine Ausschüttung von CHF 1.80 je Aktie vorgeschlagen – dies entspricht einer Dividendenrendite von 5% auf den Durchschnittskurs im Dezember. Damit bleibt BB Biotech ein verlässlicher Ertragsbringer für Investoren.

Fazit

Der Biotechsektor steht an der Schwelle zu einer neuen Wachstumsphase. Steigende M&A-Aktivitäten, ein verstärkter Fokus auf klinische Innovationen und Marktzulassungen sowie attraktive Bewertungen sprechen für einen baldigen Aufschwung. BB Biotech ist mit seiner fokussierten Strategie bestens positioniert, um von dieser Dynamik zu profitieren. Langfristig können Anleger sowohl von steigenden Kursen als auch von einer attraktiven Dividende profitieren. (BB Biotech/mc)

