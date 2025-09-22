BB Biotech wird in den SPI ESG Index aufgenommen

Zürich – Die BB Biotech AG ist per 22. September 2025 in den SPI ESG Index der SIX Swiss Exchange aufgenommen worden. Damit wird das langjährige Engagement der Investmentgesellschaft für verantwortungsbewusstes Investieren und nachhaltige Unternehmensführung hervorgehoben.

Dr. Christian Koch, Head BB Biotech bei Bellevue Asset Management, erklärt: «Die Aufnahme in den SPI ESG Index ist eine wichtige Bestätigung für unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit. Sie unterstreicht zugleich unseren strategischen Fokus auf innovative Biotechnologieunternehmen, die sowohl finanziellen Mehrwert schaffen als auch einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten.»

Der 2021 lancierte SPI ESG Index umfasst Unternehmen des Swiss Performance Index (SPI), die von der unabhängigen Nachhaltigkeitsagentur Inrate nach strengen Kriterien ausgewählt werden. Damit bietet er Investoren eine transparente Benchmark für nachhaltige Aktienanlagen in der Schweiz.

Die Aufnahme erhöht die Sichtbarkeit von BB Biotech bei ESG-orientierten Investoren und unterstreicht die langfristige Attraktivität des Portfolios. (pd/mc)