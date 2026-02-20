Starkes 4. Quartal: BB Biotech bestätigt Gewinn 2025

Schaffhausen – Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech bestätigt am Freitag die früher auf provisorischer Basis publizierten Gewinnzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen weist einen Gewinn von 578 Millionen Franken aus, nach einem Überschuss von 76 Millionen das Jahr davor. Hierzu steuerte alleine das vierte Quartal 472 Millionen bei.

Im letzten Jahresviertel habe BB Biotech das Portfolio aktiv verwaltet, hiess es im nun publizierten Geschäftsbericht weiter. Man habe die die aktive Weiterentwicklung fortgesetzt mit einem Fokus auf selektive Neuinvestitionen und gezielte Reallokationen.

Seltene Erkrankungen, Onkologie und Immunologie im Fokus

So wurden in diesem Zeitraum neue Beteiligungen an Amicus Therapeutics, Nuvalent, Krystal Biotech, Jade Biosciences, Maze Therapeutics und Tango Therapeutics aufgebaut. Diese Investitionen reflektierten den Schwerpunkt auf klinisch differenzierte Assets – insbesondere in den Bereichen seltene Erkrankungen, Onkologie und Immunologie.

Gleichzeitig wurde das Portfolio weiter konsolidiert: Macrogenics wurde vollständig veräussert, das Exposure in Wave Life Sciences reduziert. Insgesamt endete 2025 aber mit einer höheren Anzahl an Positionen.

Der Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung – ebenfalls wie bereits angekündigt – eine Dividende von 2,25 Franken je Aktie vorschlagen. Die stabile Dividendenpolitik bleibe «ein zentrales Element der Aktionärsorientierung» von BB Biotech, hiess es weiter. Seit 2013 zahle man eine Dividendenrendite von 5 Prozent auf Basis des durchschnittlichen Aktienkurses im Dezember. (awp/mc/pg)