BB Biotech schreibt zum Start ins neue Jahr leichte Verluste

Schaffhausen – BB Biotech schaut auf einen volatilen Start ins Jahr 2026 zurück. Die Beteiligungsgesellschaft hat aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Verluste klar eindämmen können.

So weist das Unternehmen für die ersten drei Monate des neuen Jahres einen Nettoverlust von 21 Millionen Franken aus, nach einem Verlust von 241 Millionen im ersten Quartal 2025. Bei der Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung jener Biotech-Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Die BB-Biotech-Aktie gewann 4,1 Prozent an Wert in Franken, 5,2 Prozent in Euro und 3,2 Prozent in US-Dollar. Damit schlugen sich die Titel in allen drei Währungen besser als der Nasdaq Biotechnology Index (NBI), wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte.

Solides Ergebnis in volatilem Umfeld

BB Biotech spricht in dem Communiqué von einem soliden Ergebnis. Das Quartal sei von einer aktiven Neupositionierung des Portfolios geprägt gewesen, was zu einem stärker diversifizierten Portfolio und einer klareren Balance zwischen kurzfristigen Katalysatoren und langfristigen Chancen führte.

Insgesamt sei das Marktumfeld aber von anhaltender globaler Handelsunsicherheit, sich verändernden geopolitischen Dynamiken und erhöhter Volatilität an den Aktienmärkten geprägt gewesen. In diesem Umfeld erwies sich der Biotechsektor als vergleichsweise widerstandsfähig, gestützt durch anhaltende M&A-Aktivitäten und eine solide Geschäftsentwicklung bei den Large-Cap-Biopharmaunternehmen.

Wie die Gesellschaft weiter berichtet, stelle das erste Quartal 2026 eine der aktivsten Phasen der Portfolioumschichtung in der jüngeren Geschichte von BB Biotech dar. «Es wurden elf neue Positionen aufgebaut, das Engagement in ausgewählten bestehenden Positionen erhöht und andere Positionen, bei denen sich das Anlagepotenzial verändert hatte oder bereits ausgeschöpft war, veräussert oder reduziert», heisst es.

Infolgedessen wuchs das Portfolio im Einklang mit den aktualisierten Anlagerichtlinien von 24 auf 30 Positionen. Die neuen Investitionen erstrecken sich auf die Bereiche Onkologie, seltene Krankheiten, Immunologie und kardiometabolische Medizin.

Trotz der anhaltenden Unsicherheiten sieht sich BB Biotech mit dem aktuellen Portfolio aber gut für die Zukunft aufgestellt. Zudem verfeinere man den Anlageprozess weiter und integriere verstärkt KI-gestützte Analysefunktionen in den Anlageprozess. (awp/mc/pg)