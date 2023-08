Bellevue Group: CEO André Rüegg tritt ab – Gebhard Giselbrecht Nachfolger

Zürich – Der Verwaltungsrat der Bellevue Group hat Gebhard Giselbrecht zum neuen CEO per 1. Januar 2024 ernannt. Er tritt die Nachfolge von André Rüegg an, der die Gruppe nach 15 Jahren, davon acht als CEO, in gegenseitigem Einvernehmen verlassen wird, wie die Gruppe in einer Mitteilung schreibt.

Der Verwaltungsrat und Rüegg seien gemeinsam zum Schluss gekommen, dass neue Impulse und Ideen gewinnbringend für die nachhaltige Weiterentwicklung der Bellevue Group sein werden. Rüegg werde eine professionelle Übergabe an seinen Nachfolger sicherstellen.

Gebhard Giselbrecht bringt umfangreiche Erfahrung im Schweizer und internationalen Asset Management in den Bereichen Strategie, Vertrieb, Geschäftsleitung/COO und beim Aufbau neuer Geschäftsfelder mit. Während seiner langjährigen Karriere im Asset Management der Credit Suisse war er in verschiedenen Schlüsselpositionen tätig, unter anderem als Head of Client Coverage Schweiz/EMEA, COO und Head Strategy Schweiz/EMEA, Head Asset Management in Singapur, COO Asset Management Asia Pacific sowie Business Development und M&A. Vor seiner Karriere bei der Credit Suisse war er bei McKinsey & Company in München und Zürich für den Finanzsektor tätig. Gebhard Giselbrecht verfügt über einen Hochschulabschluss der Universität St. Gallen sowie einen MBA/MBI der Rotterdam School of Management.

Verwaltungsratspräsident Veit de Maddalena zeigt sich überzeugt, dass Giselbrecht neue Impulse einbringen und Akzente setzen werde, «um die Bellevue Group auf ihren Wachstumspfad zurückzuführen». Im vergangenen Jahr waren sowohl Ertrag als auch Gewinn eingebrochen, und auch im ersten Halbjahr 2023 ging der Gewinn erneut massiv zurück. (mc/pg)