BENDURA BANK AG steigert Halbjahresgewinn und verzeichnet starken Neugeldzufluss

Gamprin-Bendern FL – Die BENDURA BANK hat das erste Halbjahr 2026 mit einem Reingewinn von CHF 6,0 Millionen abgeschlossen. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht dies einem Anstieg von rund 5 Prozent (Vorjahr: CHF 5,7 Millionen). Gleichzeitig verzeichnete die in Gamprin-Bendern ansässige Privatbank einen Netto-Neugeldzufluss von CHF 288,7 Millionen. Die verwalteten Kundenvermögen erhöhten sich per 30. Juni 2026 auf CHF 4,6 Milliarden.

Starker Neugeldzufluss als Vertrauensbeweis

CEO Philipp Forster zieht eine positive Bilanz: «Mit einem Netto-Neugeldzufluss von knapp CHF 290 Millionen und einem erneuten Gewinnanstieg sind wir mit dem ersten Halbjahr zufrieden. Es zeigt, dass unser Weg als spezialisierte Boutique-Privatbank überzeugt – gerade in einem anspruchsvollen Umfeld.»

Die BENDURA BANK setzt auf Spezialisierung statt Grösse. Im Zentrum der HORIZON-Strategie steht die Fokussierung auf internationale Unternehmer, vermögende Privatpersonen, Family Offices sowie die nächste Generation von Unternehmerfamilien – mit exklusiven Private-Banking-Dienstleistungen, echter Kundennähe und langfristigem Denken.

Breit abgestützte Erträge und solide Kapitalbasis

Der Geschäftsertrag belief sich im ersten Halbjahr auf 28,3 Millionen Franken. Massgeblich dazu beigetragen haben das Zinsengeschäft mit 14,3 Millionen Franken sowie das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft mit 11,5 Millionen Franken; der übrige Ertrag stammt aus dem Handelsgeschäft und dem übrigen ordentlichen Erfolg. Die Cost-Income-Ratio lag bei 64,6 Prozent.

Das Eigenkapital der Bank betrug per 30. Juni 2026 132,2 Millionen Franken, die harte Kernkapitalquote (CET1) lag mit 23,3 Prozent deutlich über den regulatorischen Anforderungen. Damit verfügt die BENDURA BANK über eine solide Kapitalbasis für die weitere Geschäftsentwicklung.

Wachstum bei Vermögensverwaltungsmandaten

Das Anlagevolumen in den Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten stieg im ersten Halbjahr um 37 Prozent. Damit setzte die BENDURA BANK das Wachstum in diesem strategisch wichtigen Geschäftsfeld fort. Gleichzeitig erhielt die Euro Balanced Strategy die Höchstbewertung von fünf Sternen durch das unabhängige Institut für Vermögensaufbau. Die Auszeichnung würdigt die Qualität des Investmentprozesses und der Anlagelösungen. (BENDURA BANK/mc/ps)

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