Bergos AG und Sygnum Bank sind Partner für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte von Verwahrstellen

Zürich – Die unabhängige Schweizer Privatbank Bergos freut sich, ihre Partnerschaft mit der Sygnum Bank, einer globalen Bankengruppe für digitale Vermögenswerte, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit ermöglicht den Kunden der Zürcher Privatbank einen nahtlosen Zugang zu reguliertem Handel und zur sicheren Verwahrung von Kryptowährungen. Das Angebot an handelbaren Kryptowährungen wurde, nach dem erfolgreichen Abschluss einer detaillierten Testphase, deutlich erweitert.

Einfacher Zugang zu Kryptowährungen über das gewohnte Bergos Banking-Umfeld

Durch die Anbindung an die B2B-Plattform von Sygnum, die derzeit bereits von 20+ B2B Partnern weltweit genutzt wird und über ein Drittel der Schweizer Bevölkerung mit kosteneffektiven, innovativen und sicheren Krypto-Produkten bedient, werden der Handel und die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten in die bestehende Banking-Umgebung von Bergos vollständig integriert.

«Die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten wächst kontinuierlich und beschränkt sich längst nicht mehr nur auf professionelle Marktteilnehmer. Mit der Expertise und gesicherten Infrastruktur von Sygnum können wir unseren Kunden einen sicheren und komfortablen Zugang zu diesen neuen Märkten bieten, ohne dass sie ihre gewohnte Bergos Bankumgebung verlassen müssen», sagt Dr. Peter Raskin, CEO und Partner von Bergos.

Die Partnerschaft mit Sygnum fügt sich nahtlos in die Digitalisierungsreise und langfristige Strategie von Bergos ein, innovative Dienstleistungen bereitzustellen und sowohl bewährte Bankdienstleistungen als auch zukunftsorientierte Lösungen anzubieten.

Eine Grundlage für Sicherheit und Regulierung

Dank dieser Partnerschaft profitieren Kunden von Bergos von einem vollständig regulierten Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten. Die bewährten Sicherheitsstandards und die langjährige Expertise von Sygnum im Bereich der digitalen Vermögenswerte bieten Kunden eine zuverlässige und sichere Basis für Investitionen in die neue Anlageklasse.

«Mit der zunehmenden Verbreitung von digitalen Vermögenswerten steigt auch die Nachfrage nach Qualität. Im heutigen Marktumfeld benötigen Banken vollständig regulierte Outsourcing-Partner für digitale Vermögenswerte, die ihr Geschäft zukunftssicher machen und ihren Kunden ein Höchstmass an Sicherheit bieten können. Wir sind stolz darauf, dass Bergos die Sygnum Bank als neuen vertrauenswürdigen Partner gewählt hat», sagt Fritz Jost, Sygnum Chief B2B Officer. (Bergos/mc/ps)

BERGOS AG

Die Bergos AG ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Fokus auf Private Wealth. Sie ist im Jahr 2021 mit neuem Aktionariat aus ihrer vormaligen Muttergesellschaft, der 1590 gegründeten Berenberg Gruppe, hervorgetreten und seit über dreissig Jahren für internationale Privatkunden und Unternehmer am Schweizer Finanzplatz tätig. Ihr Hauptsitz ist in Zürich mit einer Niederlassung in Genf. Die Schweizer Privatbank hat sich dem „Human Private Banking» verschrieben und ist auf Vermögensverwaltung und betreuung spezialisiert. Mit über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt der Fokus auf der kompetenten Beratung in allen bekannten liquiden Anlageklassen sowie in Private Markets und Alternativen Investments. Unser „beyond money» Ansatz umfasst zudem Expertise in Kunst und Philanthropie. Unternehmerischen Kunden bietet Bergos Zugang zu M&A und anderen Corporate Finance-Dienstleistungen. Die Bergos AG bietet Privatkunden, Unternehmern und deren Familien einen ganzheitlichen, generationenübergreifenden Service, der neben Anlageempfehlungen auf Sicherheit, Neutralität, Internationalität und Weltoffenheit abzielt.