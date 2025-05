Relai Private führt Bitcoin-besicherte Kredite ein: Liquidität, ohne Bitcoin zu verkaufen

Zürich – Relai hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Bitcoin-Kauf so zugänglich und einfach wie möglich zu machen. Die preisgekrönte App aus der Schweiz ermöglicht es Nutzern, innerhalb einer Minute Bitcoin zu kaufen, und hat sich innerhalb der ersten fünf Jahre auf dem Markt als goldener Bitcoin-Broker-Standard etabliert.

Ein Aspekt fehlte jedoch auf der Schweizer Plattform: Bitcoin-gesicherte Kredite, was sie heute mit einer strategischen Partnerschaft mit der Sygnum Bank, eine Schweizer Bank für digitale Vermögenswerte, ändern. Beide Unternehmen stellen einen exklusiven Bitcoin-gesicherten Darlehensservice für die HNWI-Kunden von Relai vor, mit dem sie erhebliche Liquidität für ihre BTC-Bestände freisetzen können.

Für Bitcoin-Maximalisten und vermögende Investoren, die seit langem die Philosophie «Verkaufe niemals deinen Bitcoin» vertreten. Diese Allianz schafft eine finanzielle Brücke zwischen den Diamond-Hands (Investoren welche niemals ihre Bitcoin verkaufen) und dem realen Kapitalbedarf. Kunden mit Portfolios von mehr als 100.000 Schweizer Franken oder Euro können ihre Bitcoin-Bestände jetzt nutzen, um mehr Liquidität zu erhalten und gleichzeitig ihre langfristige Anlagestrategie beizubehalten.

«Bei Relai gestalten wir aktiv die Zukunft Bitcoin-fokussierter Finanzdienstleistungen. Diese Partnerschaft mit der Sygnum Bank ist ein wichtiger Meilenstein für uns als Start-up. Bitcoin-besicherte Kredite sind eine bahnbrechende Neuerung für unsere vermögenden Kunden, da sie ihnen Zugang zu Cash verschaffen, ohne dass sie ihre Bitcoin verkaufen müssen. Wir sehen eine starke Nachfrage danach, insbesondere von vermögenden Privatkunden und KMU-Kunden. Es geht um Freiheit und Flexibilität. Wie Michael Saylor sagt: Verkaufe niemals deine Bitcoin, es gibt keine bessere Alternative!» — Julian Liniger, CEO & Mitbegründer von Relai

„Wir sind stolz darauf, mit Relai zusammenzuarbeiten – einem Unternehmen, das unsere Werte in Sachen Einfachheit, Transparenz und Bitcoin-First-Innovation teilt. Diese Partnerschaft bringt die Stärke unserer regulierten Kreditinfrastruktur zu neuen Gruppen von Privatinvestoren und ermöglicht ihnen, Liquidität freizusetzen, ohne ihre langfristige Vision aufs Spiel zu setzen.“ — Benedikt Koedel, CFA, Head Credit & Lending bei der Sygnum Bank

Dieser bahnbrechende Bitcoin-gestützte Lending-Service ist nur der erste Schritt in der ehrgeizigen Expansionsstrategie von Relai. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, noch in diesem Quartal die MiCA-Lizenz (Markets in Crypto-Assets Regulation) zu erhalten, die Relai an die Spitze der europäischen Innovation im Bereich der digitalen Vermögenswerte stellt.

Mit der Einführung von Bitcoin-gesicherten Krediten und strategischen Marketinginitiativen in ganz Europa ist das in Zürich ansässige Unternehmen in der Lage, seine Reichweite auf einen Markt von über 500 Millionen Menschen auszuweiten. Mit der zunehmenden Akzeptanz von Bitcoin bei institutionellen Anlegern ist Relai bereit, die Lücke zwischen digitalem Reichtum und realen finanziellen Bedürfnissen für die wachsende Gemeinschaft von Bitcoin-Anlegern in Europa zu schliessen. (Relai/mc/ps)