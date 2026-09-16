Bevölkerung blickt positiv auf Pensionierung trotz finanzieller Unsicherheit

Zürich – Die Schweizer Bevölkerung hat grundsätzlich eine positive Einstellung mit Blick auf die eigene Pensionierung. Dieser Optimismus steht jedoch laut einer Studie von «BNP Paribas Asset Management Alts» im Widerspruch zu den gleichzeitigen Zweifeln an die finanzielle Absicherung im Alter.

Zu diesem Schluss kommt der am Mittwoch veröffentlichte «Ruhestandsmonitor 2026». Demnach stehe die positive Einstellung der Einschätzung zur Absicherung des Lebensstandards gegenüber. Im Durchschnitt gehen die Befragten davon aus, dass die Altersvorsorge 58 Prozent des letzten Einkommens abdecken wird.

Um die Lücke zu schliessen sehen viele im Alter Sparpotenzial etwa bei Luxusgütern, Spenden und Weiterbildungen. Auffällig sei zudem, dass sich 27 Prozent einen Umzug ins Ausland vorstellen können, um ihren Lebensstandard zu sichern. Bei den erst 18- bis 39-Jährigen betrage dieser Anteil sogar 36 Prozent.

Ein weiterer Befund: Schweizerinnen und Schweizer wünschen sich bei der Anlage ihrer Pensionskassengelder, dass Verantwortung höher gewichtet wird als Rendite. Vier von fünf Personen möchten zudem wissen, wie ihr Vorsorgekapital investiert wird. (awp/mc/ps)