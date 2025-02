Bioversys-Aktien starten am ersten Börsentag bei 36,50 Franken

Zürich – Als erster IPO in diesem Jahr ist das Biotechunternehmen Bioversys am Freitag an die Schweizer Börse gekommen. Die Aktie startete bei einem Kurs von 36,50 Franken in den ersten Handelstag an der SIX. Damit ergibt sich für das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 216 Millionen Franken.

In den ersten 10 Handelsminuten wurden knapp 27’000 Titel gehandelt. Der aktuelle Kurs liegt bei 36,00 Franken. Bioversys hat im Rahmen des Bookbuilding-Prozesses knapp 2,1 Millionen Aktien des Unternehmens angeboten. Daneben gibt es noch eine Mehrzuteilungsoption von knapp 139’000 Aktien. Am ersten Handelstag werde der Streubesitz voraussichtlich bis zu 28 Prozent betragen, hatte Bioversys zuvor in Aussicht gestellt.

Das Biotechunternehmen peilt früheren Angaben zufolge einen Erlös von bis zu 80 Millionen Franken an, die vor allem zur Finanzierung von Pipeline-Projekten verwendet werden sollen.

Bestehende Aktionäre hatten sich schon im Vorfeld verpflichtet, Aktien zu zeichnen. So habe die Glaxo Group einen Betrag von 3,5 Millionen in das Angebot investiert, hiess es. Auch der AMR Action Fund habe von der Gesellschaft angebotene Aktien gekauft.

Fokus auf Behandlung lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten

Ein Grossteil des erwarteten Erlöses will Bioversys in die Entwicklung des Hauptprodukts BV100 stecken. Das Basler Unternehmen ist fokussiert auf die Behandlung lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten. Dabei konzentriere es sich auf Antibiotika. BV100 wird den Angaben zufolge zur Behandlung von Krankenhausinfektionen mit Carbapenem-resistentem Acinetobacter baumannii (CRAB) eingesetzt. (awp/mc/pg)