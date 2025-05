Idorsia sichert sich frisches Kapital und erhöht Ausblick

Allschwil – Das Biotech-Unternehmen Idorsia hat sich frisches Kapital gesichert. Eine neue Geldfazilität über 150 Millionen Franken wurde unterzeichnet, die den finanziellen Spielraum bis 2026 verlängert.

Die erste Tranche soll in den nächsten Tagen in Anspruch genommen werden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Fazilität habe eine Laufzeit von 24 Monaten und sei vollständig durch eine Anleihegläubigergruppe abgesichert.

Guidance für Schlafmittel Quviviq erhöht

Darüber hinaus ist Idorsia zuversichtlicher für die Entwicklung der Verkäufe seines Schlafmittels Quviviq. Das Wachstum werde insbesondere von Ländern getragen, in denen die Kostenerstattung gesichert sei – wie Frankreich, Deutschland, Grossbritannien und ab dem 1. Juni auch Österreich.

Die Guidance für den erwarteten Umsatz des Schlafmittels wurde auf 130 Millionen Franken erhöht. Ende April im Zuge der Quartalszahlen hatte Idorsia noch Umsätze von bis zu 110 Millionen in Aussicht gestellt. 2026 soll der Umsatz dann auf 210 Millionen steigen, 2027 peilt Idorsia 270 Millionen an.

Auch die gesamten finanziellen Ziele wurden angepasst. So erwartet das Unternehmen nur noch einen US-GAAP-Verlust für das laufende Jahr von 85 Millionen Franken nach zuvor 125 Millionen. Bis 2026 soll weiterhin eine nachhaltige kommerzielle Rentabilität und bis Ende 2027 eine nachhaltige Gesamtrentabilität erreicht werden. Ab 2028 soll dann ein positiver operativer Cashflow erwirtschaftet werden. (awp/mc/pg)