BioVersys kündigt strategische Investition von GIBF2 und Start des klinischen Programms BV100 in China an

Basel – BioVersys AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Erforschung und Entwicklung neuartiger antibakterieller Produkte zur Behandlung schwerer lebensbedrohlicher Infektionen durch multiresistente Bakterien konzentriert, gab die strategische Investition der Investmentgesellschaft Guangzhou Sino-Israel Bio-Industry Investment Fund 2 LLP (GIBF) in Höhe von 6 Millionen US-Dollar (ca. 5,17 Millionen CHF) bekannt.

Die Investition steht im Einklang mit der strategischen Entscheidung von BioVersys, die klinische Entwicklung seines Hauptprodukts BV100 in China auszuweiten, um eine grosse Patientenpopulation mit ungedecktem medizinischem Bedarf und bedeutende Marktchancen zu nutzen. Infektionen durch Carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii (CRAB) sind in China zu einem grossen Problem geworden, mit einem Anstieg der Resistenzrate von 32-41% im Jahr 2005 auf über 75% im Jahr 2018, verbunden mit hohen Sterblichkeitsraten auf Intensivstationen. Die Unterstützung der GIBF für klinische Studien und ihr umfangreiches Netzwerk in China dürften die klinische Entwicklung von BV100 erleichtern und beschleunigen.

Die Einbindung Chinas in die geplante globale klinische Phase-3-Studie von BioVersys erfordert zunächst eine kleine Phase-1-Studie an gesunden Freiwilligen, um die Sicherheit und das pharmakokinetische Profil von BV100 in der chinesischen Bevölkerung zu bestätigen. Diese Phase-1-Studie soll Anfang 2025 beginnen und wird dann in die geplante globale Phase-3-Zulassungsstudie aufgenommen.

Dr. Marc Gitzinger, Chief Executive Officer und Gründer von BioVersys: «Wir freuen uns sehr, diese neue strategische Partnerschaft mit der hoch angesehenen Investmentfirma GIBF bekannt zu geben, die dazu dienen wird, die klinische Entwicklung unseres Hauptprodukts BV100 in China weiter voranzutreiben. Wir haben das enorme Potenzial des dortigen Marktes schon lange erkannt, und da BV100 bereits gezeigt hat, dass es das Potenzial hat, ein wichtiges Antiinfektivum zu werden, freuen wir uns darauf, die klinische Prüfung in China in Angriff zu nehmen und BV100 so bald wie möglich bedürftigen Patienten sowohl in China als auch auf anderen Märkten zur Verfügung zu stellen.»

Dr. Shuki Gleitman, Gründungspartner und Vorsitzender des Guangzhou-Israel Biotechnology Fund: «Der Schwerpunkt des GIBF auf dem Gesundheitswesen hat es dem Unternehmen ermöglicht, seit seiner Gründung im Jahr 2016 400 Millionen US-Dollar zu beschaffen und in Projekte zu investieren, von denen wir glauben, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf das chinesische Gesundheitssystem haben werden. Antibiotikaresistenzen sind zu einer der häufigsten Todesursachen geworden, und BV100 hat begonnen, beeindruckende klinische Daten zu generieren, die es unserer Meinung nach zu einem wichtigen Bestandteil des Behandlungs-Armamentariums von Krankenhäusern in China und auf der ganzen Welt machen werden. Wir freuen uns darauf, BioVersys bei seinen Bemühungen um die Entwicklung innovativer Antiinfektiva in China zu unterstützen.»

Über den Guangzhou-Israel Biotechnology Fund

Mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der Biowissenschaften, mit Private-Equity-Investitionen, mit lokalen Kenntnissen, die auf mehr als zehn Jahren Tätigkeit in China beruhen, und mit zahlreichen ausländischen Unternehmen, die bereits in China etabliert sind, ist der GIBF ein unschätzbarer strategischer Investor und Partner in China, der nachweislich in der Lage ist, klinische Studien mit mehreren Zentren in chinesischen Spitzenkliniken zu unterstützen, die Ressourcen und Netzwerke für die erfolgreiche Einreichung von NMPA-Anträgen bereitzustellen, Produkte zu vermarkten und Produktionskapazitäten zu entwickeln, um sowohl die lokale als auch die globale Nachfrage zu befriedigen. (BioVersys/mc/hfu)