Bitcoin sackt unter Marke von 60’000 US-Dollar

Zürich – Der Bitcoin ist zur Wochenmitte deutlich unter Druck geraten. So fiel der Kurs klar unter die Marke von 60’000 US-Dollar zurück und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar. Auch die Altcoins in den hinteren Reihen mussten Federn lassen.

Am Mittwochnachmittag notiert die «Krypto-Leitwährung» an der US-Kryptobörse Coinbase bei 57’854 Dollar. Innerhalb der letzten sieben Tage ist der Wert eines Bitcoin damit um rund 13 Prozent gesunken, auf Tagessicht betragen die Einbussen rund 5 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1138 Milliarden Dollar, rund 176 Milliarden weniger als in der Vorwoche. Im März hatte die Kryptowährung noch ein Rekordhoch bei knapp 74’000 US-Dollar erreicht.

Halving-Hoffnungen vorerst nicht erfüllt

Damit wird der Bitcoin aktuell deutlich unter dem Stand gehandelt, den er im Vorfeld des «Halving-Event» erreicht hatte. Bei dem als positiver Kurstreiber geltenden Vorgang wurden vor knapp zwei Wochen die Belohnungen auf der Bitcoin-Blockchain automatisch halbiert. Laut Marktbeobachtern lassen sich die aktuellen Verluste auch durch eine «Sell-the-News»-Reaktion erklären.

Ausserdem bestünden am Markt derzeit grosse Fragezeichen über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik, so Marktanalyst Timo Emden. Diese Unsicherheiten würden den Risikoappetit der Marktakteure zügeln, da grössere Überraschungen nicht ausgeschlossen werden können. Dies belaste damit die Risikoanlagen wie Bitcoin.

Negative Entwicklung bei ETFs

Auch der Mittelzufluss bei den seit Januar gehandelten Bitcoin-Spot-ETFs ist in den letzten Tagen ins Stocken geraten. So konnte etwa der ETF des Fonds-Anbieter BlackRock über mehrere Tage hinweg keine Zuflüsse mehr verzeichnen. Gleichzeitig ging der Abfluss aus dem GBTC-Trust unvermindert weiter.

Weiter wurde am Dienstag bekannt, dass Binance-Gründer Changpeng Zhao in den USA zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden ist. Zhao und Binance hatten im November Verstösse gegen Geldwäsche-Gesetze zugegeben in der Folge gab «CZ» alle Posten bei der Kryptobörse auf. Für Binance wurden mit dem Schuldeingeständnis Strafen von rund 4,3 Milliarden Dollar fällig, Zhao persönlich zahlte 50 Millionen Dollar.

Auch Altcoins verlieren

Auch im Rest des Kryptomarktes dominierte zuletzt ganz klar die Farbe Rot. So gab die zweitgrösste Kryptowährung Ether auf Wochensicht 11 Prozent nach und wird derzeit mit 2896 US-Dollar klar unter der Marke von 3000 Dollar gehandelt. Weitere Blockchain-Devisen wie Solana (SOL) oder Cardano (ADA) verbuchen derweil ebenfalls ein prozentual klar zweistelliges Minus.

Der Marktwert aller über 14’000 auf dem Portal CoinGecko aufgeführten Kryptowährungen beträgt am Mittwoch rund 2261 Milliarden Dollar, das sind rund 330 Milliarden weniger als noch vor Wochenfrist. Der Anteil des Bitcoin ist mit rund 50 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des Kryptomarktes leicht gefallen. (awp/mc/pg)

