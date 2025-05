Bitget: Krypto-Wallets entwickeln sich zu umfangreichen All-in-One-Finanzhubs

San Salvador – Der aktuelle Onchain-Report von Bitget Wallet zeigt, dass Nutzer zunehmend auf Wallets zum Traden, Verdienen und Bezahlen zurückgreifen. Das gilt besonders für Regionen, in denen Mobilgeräte die erste Wahl sind und wenige Bankkunden leben. Besonders aktiv ist laut Studie die Gen Z.

Die Non-Custodial Krypto-Wallet Bitget Wallet hat den Onchain-Bericht «Anwendungsfälle der Krypto-Wallets» veröffentlicht. Es handelt sich um eine umfassende Studie, die untersucht, wie reale Nutzer mit Krypto-Wallets über Generationen und Regionen hinweg interagieren. Der Bericht folgt auf die jüngste Erneuerung der Markenidentität von Bitget Wallet und das Bekanntmachen der Roadmap 2025. Die aktuelle Roadmap fokussiert sich auf die Weiterentwicklung der Everyday Crypto Wallet-Strategie und gibt Nutzern die Möglichkeit, zu traden, zu verdienen, zu bezahlen und zu entdecken – alles innerhalb einer App. Das Unternehmen hat kürzlich die Marke von 80 Millionen Nutzern weltweit überschritten. Das entspricht einem jährlichen Zuwachs von 300 Prozent und stärkt die Position des Unternehmens als eine der weltweit am meisten verbreiteten Selbstverwahrungs-Wallets.

Krypto-Wallets sind zu voll funktionsfähigen Gateways geworden

Der Bericht stützt sich auf Erkenntnisse von 4599 Nutzern weltweit und zeigt, dass sich Krypto-Wallets von einfachen Werkzeugen für die Speicherung und Überweisung zu voll funktionsfähigen Gateways entwickelt haben, die das On-Chain-Leben steuern. Fast die Hälfte aller Befragten nutzen Wallets für das Trading (48 %), das Sammeln von Prämien (46 %) und für Zahlungen (40 %). Andere wichtige Anwendungsfälle sind das Staking oder das Yield-Farming (37 %), die Überprüfung von Markttrends (35 %) und die Entdeckung neuer Token (33 %).

Etwa ein Drittel nutzt die Wallet auch zur direkten Interaktion mit DApps. Die Studie zeigt ein starkes Engagement der Generation Z, insbesondere bei Krypto-Zahlungen (43 %), und erfasst unterschiedliche regionale Verhaltensweisen – von der überweisungsintensiven Nutzung in Afrika und Südostasien bis hin zu ertragsorientierten Strategien in Lateinamerika und langfristigem Halten in Ostasien.

«Die Leute nutzen Wallets nicht mehr nur, um Kryptowährungen zu speichern und zu versenden – sie nutzen sie, um Onchain zu leben. Dieser Report bestätigt, was wir weltweit beobachten können – Wallets sind zur Drehscheibe geworden: Ob es darum geht, Geld über Landesgrenzen zu versenden, Belohnungen zu verdienen oder Markttrends zu überprüfen, die Nutzer engagieren sich mehr denn je direkt über Wallets, wo die Zukunft des Web3 bereits stattfindet», sagt Alvin Kan, COO von Bitget Wallet.

Nutzer bevorzugen All-in-One-Wallets

Diese Verschiebung spiegelt die allgemeine Vorliebe der Nutzer für All-in-One-Wallets wider, speziell in Schwellenländern, in denen der Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen nach wie vor begrenzt ist. In Afrika geben 53 % der Nutzer an, dass sie Wallets hauptsächlich zum Versenden von Geldbeträgen verwenden, in Südostasien sind es sogar 60 %. Diese Regionen weisen auch ein hohes Engagement bei Prämien und Zahlungen auf, was darauf hindeutet, dass Wallets zunehmend für alltägliche Finanzaktivitäten genutzt werden, wenn Fiat-Schienen begrenzt oder instabil sind. Lateinamerika ist führend bei den ertragsbezogenen Anwendungsfällen (41 %), wobei die Nutzer Staking- und Farming-Funktionen nutzen, um sich gegen Inflation abzusichern und ihre Ersparnisse unter volatilen wirtschaftlichen Bedingungen zu vergrössern.

Entwickelte Märkte: Trend zur Asset-Verwaltung und zu digitalem Handel

In den entwickelteren Märkten verlagern sich die Trends bei der Nutzung von Wallets in Richtung Asset-Verwaltung und digitaler Handel. Osteuropa sticht bei den Kryptozahlungen hervor (41 %), wo Wallets sowohl für Peer-to-Peer-Überweisungen als auch für Einzelhandelsausgaben genutzt werden. In Ostasien ist das Engagement beim langfristigen Halten (44 %) und bei der Ertragsgenerierung (42 %) am höchsten, während in Westeuropa und Nordamerika das Trading und die Teilnahme an Onchain-Belohnungsprogrammen im Vordergrund stehen, was auf eine stärkere Ausrichtung auf eine portfoliobasierte und anreizorientierte Nutzung hinweist.

Diese Erkenntnisse sind fast deckungsgleich mit der neuen Roadmap von Bitget Wallet, die sich auf ein vollständiges Onchain-Erlebnis mit vier Kernfunktionen konzentriert: Traden, Verdienen, Bezahlen und Entdecken. Die Plattform hat Super DEX für Cross-Chain-Swaps, Alpha für Echtzeit-Token-Einblicke und den Simple Mode zur Vereinfachung des Onboardings eingeführt. Earn Vaults und Dashboards sind in der Entwicklung, um flexible Erträge für passives Einkommen zu unterstützen. Bitget Wallet wird auch die einzige Selbstverwahrungs-Wallet sein, die maximale Zahlungsflexibilität über QR-Code-Scans, Kryptokarten und einen In-App-Shop bietet, der direkte Einkäufe bei über 300 globalen Marken wie Amazon, Google Play und Shopee ermöglicht.

Safety first: 300 $ Mio. schwerer Nutzer-Protection-Fonds

Mit der Unterstützung von mehr als 130 Blockchains und einem 300 $ Mio. schweren Nutzer-Protection-Fonds investiert die Plattform weiterhin in nahtlose, sichere und mobile Tools, die Web3 den täglichen Nutzen bringen. Als Teil der breiteren Crypto for everyone-Bewegung arbeitet Bitget Wallet mit Hunderten von Ökosystempartnern zusammen, um die Annahme durch Aufklärung, Produktintegration und realen Nutzen zu fördern. Die Initiative umfasst eine 1-Million-$-Aktion, um Anreize für die Nutzung der Wallet zu schaffen und die nächste Welle von Nutzern auf der ganzen Welt an Bord zu holen. (Bitget/mc)