Bitcoin Suisse erhält Digital-Asset-Lizenz und Business-Registrierung in Bermuda

Zug – Der Kryptovermögensverwalter Bitcoin Suisse hat eine Digital-Asset-Lizenz und eine Investment-Business-Registrierung in Bermuda erhalten. Damit stärke Bitcoin Suisse die internationale Präsenz, teilte die Firma am Dienstagabend in einem Communiqué mit.

Konkret habe Bitcoin Suisse von der Bermuda Monetary Authority eine Class-F-Lizenz gemäss dem Digital Asset Business Act sowie eine Class-B-Registrierung gemäss dem Investment Business Act erhalten. Damit darf die Firma professionellen und institutionellen Kunden ausserhalb der Schweiz regulierte Dienstleistungen im Management von digitalen Vermögenswerten und in der Investment-Beratung erbringen. Angeboten würden auch diskretionäre Portfoliomandate und proprietäre Anlagestrategien.

Dies sei ein wichtiger Schritt in der internationalen Expansion. Das Unternehmen baue seine Expertise erstmals in einem eigenständigen internationalen Rahmen aus, schrieb Bitcoin Suisse weiter. Bitcoin Suisse verfügt über ein Krypto-Klassifikationssystem, das rund 600 digitale Vermögenswerte in sechs Sektoren erfasst.

Die Anwesenheit in Bermuda ergänze die internationale Präsenz von Bitcoin Suisse. Das Unternehmen hat bereits eine Erlaubnis der Finanzmarktaufsicht des Abu Dhabi Global Market, von wo aus Kunden im Nahen Osten bedient werden sollen. (awp/mc/pg)