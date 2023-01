TCS BaNCS unterstützt die Bitcoin Suisse AG bei der Transformation ihres Kerngeschäfts

Zug – Tata Consultancy Services (TCS) hat die Bitcoin Suisse AG (BTCS) bei der Entwicklung einer Krypto-Finanztechnologieplattform der nächsten Generation unterstützt. Diese basiert auf TCS BaNCS™ for Banks und begleitet BTCS auf dem Weg zu einer weltweit führenden Anbieterin von digitalen Finanzdienstleistungen.

BTCS hat sich für TCS BaNCS aufgrund der nativen Unterstützung digitaler Vermögenswerte sowie der Kompatibilität für den Schweizer und globalen Markt entschieden. Die sichere und skalierbare Cloud-basierte Lösung deckt alle Kernfunktionen wie Brokerage, Custody und Zahlungsverkehr für Krypto-Assets ab, einschliesslich Risiko- und Überwachungsfunktionen, und gewährleistet die kontinuierliche Einhaltung von Vorschriften in der Schweiz.

Das hohe Mass an Straight-Through-Processing der Lösung ermöglicht kürzere Durchlaufzeiten, was zu einem noch besseren Kundenerlebnis führt. Die hohe Konfigurationsfähigkeit hilft BTCS bei der Entwicklung und schnellen Einführung neuer Produkte im Zusammenhang mit Staking, Vault und Digital Asset Lending. Die API-basierte Architektur von TCS BaNCS bietet BTCS die Flexibilität zur einfachen Integration und Zusammenarbeit mit Handelspartnern und dem weiteren Krypto-Ökosystem.

Kernbestandteil des Geschäftsmodells auf hochskalierbare und sichere Weise bereitstellen

Dr. Dirk Klee, CEO Bitcoin Suisse AG: “Bei Bitcoin Suisse ist es unsere Priorität, durch ständige Innovation und Erforschung neuer Technologien, Dienstleistungen und Produkte einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Die Lancierung dieser hochmodernen Technologieplattform von TCS BaNCS legt den Grundstein für die weitere Etablierung von Bitcoin Suisse als führende Anbieterin von Krypto-Finanzdienstleistungen. Mit TCS arbeiten wir mit einem globalen Partner zusammen, der sich mit Krypto-Assets und den spezifischen Bedürfnissen dieser Branche auskennt. Diese einzigartige Zusammenarbeit ermöglicht es uns, einen Kernbestandteil unseres Geschäftsmodells auf hochskalierbare und sichere Weise bereitzustellen – und damit insbesondere unsere schnell wachsende institutionelle Kundenbasis zu bedienen.”

“Wir freuen uns, mit der Bitcoin Suisse AG auf ihrem Wachstums- und Transformationsweg zusammenzuarbeiten. Die TCS BaNCS-Lösung wird der Bitcoin Suisse AG die Möglichkeit geben, schnell innovative neue Produkte und Dienstleistungen in grossem Umfang einzuführen und sich auf dem Markt zu differenzieren. Mit einer Plattform, die es den Kunden ermöglicht, sowohl auf digitale als auch auf traditionelle Vermögenswerte sicher zuzugreifen, erweitert Bitcoin Suisse ihr Kerngeschäft und stärkt ihre Positionierung in wichtigen Wachstumssegmenten. Dieser Einsatz ist ein Beweis für die Investitionen, die wir in TCS BaNCS getätigt haben, um unsere Lösungen zukunftsfähig zu machen”, so Venkateshwaran Srinivasan, Global Head, Financial Solutions, TCS.

Die Lösungen von TCS BaNCS basieren auf der Philosophie “Digital First, Cloud First”. Das Ergebnis ist eine moderne Plattform für die Banken- und Finanzbranche in einer digitalen Welt. Die TCS BaNCS-Lösung umfasst innovative und anpassungsfähige digitale Apps und einen digitalen Kern, der eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen über alle Arten von Vermögenswerten – Aktiva und Passiva, Bargeld, Wertpapiere und Kryptowährungen – für eine Vielzahl von Anwendungen in der Finanzdienstleistungsbranche unterstützt. Diese Lösung beschleunigt die digitale Transformation traditioneller Unternehmen, indem sie sie von den Beschränkungen veralteter Technologien befreit und den Anreiz schafft, sich in das gesamte Ökosystem einzubringen, das durch einen umfangreichen Katalog von APIs unterstützt wird. (Tata/mc/hfu)

