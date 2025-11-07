Bitget ernennt Ignacio Aguirre Franco zum Chief Marketing Officer

Victoria, Seychellen – Bitget, die weltweit grösste Universal Exchange, hat Ignacio Aguirre Franco zum neuen Chief Marketing Officer (CMO) ernannt. Mit diesem Schritt will Bitget seine globale Markenpräsenz weiter ausbauen und die Bindung zu Nutzerinnen und Nutzern stärken.

Aguirre Franco verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Fintech und Blockchain. Vor seinem Wechsel zu Bitget bekleidete er führende Positionen bei Adobe, SAP, Scorechain und der Xapo Bank, wo er massgeblich dazu beitrug, globale Produkte zu skalieren, Markenstrategien zu schärfen und das Nutzerwachstum zu beschleunigen. Als bekennender „Builder at Heart“ verbindet er die analytische Präzision eines Ingenieurs mit den kreativen Botschaften eines Marketers. Sein Ziel war es immer, komplexe Technologien in klare, einprägsame Botschaften zu übersetzen, die weltweit und kulturübergreifend überzeugen.

Bei Bitget hat es sich Ignacio zum Ziel gesetzt, die Vision der Universal Exchange (UEX) aktiv voranzutreiben und CeFi, DeFi sowie TradFi zu einem nahtlosen, leicht zugänglichen Ökosystem für Nutzerinnen und Nutzer aller Hintergründe und Erfahrungsstufen zu verbinden. In seiner Rolle wird er die globalen Marketinginitiativen des Unternehmens verantworten, mit besonderem Fokus auf der Stärkung der Nutzerbindung und der Weiterentwicklung des Produkt-Storytellings. Zudem wird er die weltweite Bekanntheit und Akzeptanz von Bitgets Schlüsselinnovationen fördern – darunter Onchain, GetAgent und Stock Futures.

Sein Ansatz beruht darauf, komplexe und technische Produkte verständlich und zugänglich zu machen – ohne dabei an kreativer Tiefe einzubüssen. Gleichzeitig verfolgt er das Ziel, Bitget nicht nur als führende Finanzplattform, sondern auch als kulturellen Wegbereiter für die nächste Generation von Nutzerinnen und Nutzern zu etablieren. (Bitget/mc)