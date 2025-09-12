Bitget erweitert seine weltweiten Web3-Bildungsbemühungen durch Partnerschaft mit ESN Luzern

Victoria, Seychelles – Bitget, die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen geht eine strategische Partnerschaft mit dem Erasmus Student Network (ESN) Luzern, einer lokalen Niederlassung der renommierten Studentenorganisation, ein. Diese Zusammenarbeit bringt ein globales Netzwerk von Studierenden zusammen, um das Bewusstsein und Wissen über Web3-Technologien zu stärken und den Weg für eine neue Generation digitaler Führungskräfte zu ebnen. Die Initiative startete am 8. und 9. September mit einer immersiven „Game Night“, bei der über 100 Studenten auf unterhaltsame und praxisnahe Weise in die Grundlagen der Blockchain eingeführt wurden.

Das Event im Spielmuseum Gameorama in Luzern war ein Highlight der Begrüssungswoche für Studierende der Universität Luzern, der Hochschule Luzern und der PH Luzern. Das zweitägige Event gliederte sich in einen Bildungsteil, der grundlegende Kenntnisse über Kryptowährungen und dezentralisierte Finanzdienstleistungen vermittelte, gefolgt von einem breit gefächerten Spieleteil mit VR-Spielen, Brettspielen, Kartenspielen und Arcade-Klassikern.

„Die meisten Aktionen vermitteln lediglich Theorie; wir konzentrieren uns darauf, die Lücke zur Praxis zu schliessen“, sagte Vugar Usi Zade, COO von Bitget. „Bei dieser Zusammenarbeit geht es nicht nur um Vorlesungen zu Smart Contracts, sondern auch um praktische Workshops, simulierte Trading-Erfahrungen und direkten Zugang zu Fachleuten aus der Branche für die Studierenden. Wir bilden nicht nur informierte Nutzer aus, sondern fördern auch zukünftige Entwickler, Unternehmer und Führungskräfte, die dezentrale Technologien nutzen können, um bedeutende Veränderungen zu bewirken.“

ESN Luzern ist die lokale Niederlassung des Erasmus Student Network, einer gemeinnützigen Organisation, die internationale Studierende in der Schweiz unterstützt und integriert. Es bietet ein Buddy-Programm, organisiert soziale und kulturelle Veranstaltungen und gibt praktische Tipps, damit sich die Studierenden in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen.

„Unsere Mission bei ESN ist es, Studierende zu unterstützen, und ein wichtiger Teil davon ist es, ihnen das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie für die Zukunft benötigen. Diese Partnerschaft passt perfekt zu unserer Verpflichtung für Bildung und Inklusion und bietet Studierenden eine großartige Gelegenheit, sich auf praktische und leicht zugängliche Weise mit Web3-Technologien vertraut zu machen», kommentierte Tom Haak, Präsident von ESN Luzern.

Der Erwerb digitaler Kenntnisse ist für die Jugend von heute unerlässlich und bietet ihr starke Wachstumschancen für ihre berufliche Zukunft. Diese neue Zusammenarbeit bietet eine einzigartige Plattform, um Studierenden die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie für den Aufbau und die Verbesserung des aktuellen Web3-Ökosystems benötigen, und trägt so zum langfristigen Wachstum und zur Innovation in diesem Sektor bei.

Die Partnerschaft wird auch in Zukunft weiter wachsen. An der HSLU Informatik & Wirtschaft ist ein Workshop zum Thema „DeFi 2.0 & Der Aufstieg von Real-World Assets“ geplant. In dieser Sitzung werden wichtige Themen der Branche vertieft, darunter die Tokenisierung von Real-World Assets (RWAs), Cross-Chain-DeFi-Protokolle, die regulatorischen Rahmenbedingungen in der Schweiz und fortgeschrittene Renditestrategien.

Langfristig zielt die Initiative darauf ab, das Universitätsnetzwerk auf andere ESN-Sektionen in ganz Europa auszuweiten und einen strukturierten Lehrplan für laufende Initiativen zur Kryptowährungs-Ausbildung zu entwickeln.

Diese Zusammenarbeit mit ESN Luzern ist Teil der globalen Initiative Blockchain4Youth von Bitget, einer mehrjährigen Aktion, die sich der Förderung praktischer Blockchain-Kenntnisse bei der nächsten Generation widmet. Die Aktion „Blockchain4Youth“ will bis 2026 durch Workshops, Hackathons und Kooperationen mit der Industrie 1 Million Studierende und Berufseinsteiger erreichen.

Diese Aktion folgt auf den erfolgreichen „Crypto Experience Month“ im August, der über 2.000 Studenten aus 11 globalen Märkten mit Aktionen wie Bildungsvorträgen, NFT-Airdrops und Live-Krypto-Zahlungen anzog. Die Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Engagement, Web3-Bildung für die nächste Generation digitaler Innovatoren zugänglich, praxisnah und inspirierend zu gestalten. (Bitget/mc)