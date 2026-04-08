Wien – Käufer von Kryptowährungen rechnen stets mit Kursrisiken. Die grösste Gefahr für die Rendite liegt jedoch nicht im Markt, sondern in den Gebührenstrukturen der Handelsplattformen. Eine Studie der Frankfurt School of Finance & Management zeigt: Die realen Kosten eines Trades klaffen je nach Plattform um den Faktor zwölf auseinander.

432 Testläufe bei neun Anbietern zeigten Kosten zwischen 0,53 und 6,45 Prozent. Versteckte Gebühren schwanken zwischen 3 und 28 Euro pro Trade. Dieser Unterschied macht den Bedarf an Kostentransparenz deutlich.

Warum Transparenz bei Krypto-Anbietern entscheidend ist

Das Problem hinter »Zero Fee»-Versprechen

Zahlreiche Krypto-Plattformen werben mit Slogans wie »Zero Commission» oder »gebührenfreies Trading». Auf den ersten Blick klingt das verlockend. Die Frankfurter Studie zeigt allerdings, dass »kommissionsfrei» keineswegs »kostenfrei» bedeutet. Die tatsächlichen Kosten verstecken sich im sogenannten Spread – also in der Differenz zwischen An- und Verkaufskurs. Dieser Spread kann bei manchen Anbietern so breit ausfallen, dass Anlegerinnen und Anleger bei jedem einzelnen Kauf oder Verkauf bis zu sechs Prozent ihres eingesetzten Kapitals verlieren, ohne dies auf der Abrechnung zu bemerken. Durchschnittlich gehen so pro Jahr mehrere hundert Euro an Rendite verloren, die sich über die Zeit zu erheblichen Summen aufaddieren. Wer XRP bei Bitpanda erwirbt, findet dagegen eine klar ausgewiesene Kostenstruktur, bei der sämtliche Gebühren vor der Orderbestätigung sichtbar sind.

Regulierung als Schutzschild für Anleger

Die MiCAR-Verordnung (Markets in Crypto-Assets Regulation) verpflichtet Krypto-Dienstleister in Europa seit 2024 zu deutlich mehr Transparenz. Regulierte Plattformen sind dazu verpflichtet, sämtliche anfallenden Kosten – darunter Kommissionen, Spreads sowie Netzwerkgebühren – bereits vor dem endgültigen Abschluss einer Transaktion vollständig und transparent für den Kunden aufzuschlüsseln. Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz und im europäischen Wirtschaftsraum erhalten damit ein wirksames Mittel, um versteckte Kosten aufzudecken und Plattformen zu vergleichen. Coinbase und andere US-Handelsplätze unterliegen diesem europäischen Regelwerk nicht gleichermassen, was den Kostenvergleich für Endkunden erschwert.

Wo europäische Plattformen ehrlicher kommunizieren als Coinbase

Preisgestaltung im direkten Vergleich

Die Frankfurter Studie belegt, dass europäische Anbieter bei vergleichbarem Serviceangebot bis zu 29 Prozent günstiger sind als ihre US-amerikanischen Konkurrenten. Der Unterschied liegt nicht allein im Preis, sondern vor allem in der Art der Kommunikation. Während Coinbase mit einem »Advanced»-Modus arbeitet, der tiefere Gebühren verspricht, aber technisches Verständnis voraussetzt, setzen europäische Plattformen auf eine einheitliche und verständliche Darstellung aller Kostenpunkte. Der günstigste getestete Anbieter verlangte lediglich 0,53 Prozent Gesamtkosten pro Trade, der teuerste hingegen 6,45 Prozent. Konkret bedeutet das: Bei einer Investition von 10’000 Franken beträgt die Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter fast 600 Franken pro Transaktion. Solche Beträge fressen langfristig jede noch so gute Kursentwicklung auf. Gerade für Anleger, die regelmässig investieren, summieren sich diese versteckten Abzüge zu einem strukturellen Nachteil. Weitere Einordnungen bietet unser Bereich zu aktuellen Entwicklungen im Finanzsektor.

Drei konkrete Vorteile regulierter europäischer Anbieter

Die MiCAR-Regulierung, die als einheitlicher Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte in der Europäischen Union geschaffen wurde, und der zunehmende europäische Wettbewerb unter Krypto-Plattformen, der zu niedrigeren Gebühren und besseren Konditionen führt, bringen für Anleger klar messbare und spürbare Vorteile mit sich. Die folgenden drei Punkte zeigen auf, weshalb sich der Wechsel zu einem transparenten Anbieter für Anleger lohnen kann:

Vollständige Kostentransparenz vor dem Kauf: Regulierte europäische Plattformen müssen alle Kosten wie Handelsgebühr, Spread und Netzwerkkosten vor der Orderbestätigung offenlegen. Geringere Gesamtkosten bei identischer Leistung: Europäische Anbieter weisen laut Frankfurt School deutlich niedrigere Kosten auf, wodurch mehr Kapital erhalten bleibt. Starker Rechtsschutz durch europäische Aufsichtsbehörden: Nutzer europäischer Anbieter profitieren von einem einheitlichen Rechtsrahmen und können Beschwerden an nationale Aufsichtsbehörden richten.

Diese Kombination aus Preisklarheit, niedrigeren Gebühren und verlässlichem Rechtsschutz macht europäische Plattformen besonders für langfristig orientierte Investoren attraktiv.

Gerade beim Kauf von Kryptowährungen wie XRP spielt die Wahl der richtigen Plattform eine zentrale Rolle. XRP gehört zu den am häufigsten gehandelten digitalen Vermögenswerten und wird von Anlegern sowohl für kurzfristige Strategien als auch als langfristiges Portfolioelement genutzt. Umso wichtiger ist es, dass die Handelskosten klar nachvollziehbar bleiben. Die Frankfurter Studie zeigt exemplarisch, dass bereits ein einziger Trade mit verdeckt hohem Spread die gesamte Jahresrendite schmälern kann. Europäische Anbieter, die unter MiCAR-Aufsicht stehen, bieten hier einen strukturellen Vorteil: Die Gesamtkosten werden vor dem Kauf angezeigt, und der Spread ist in der Regel deutlich schmaler als bei intransparenten Wettbewerbern. XRP lässt sich dadurch zu fairen Konditionen handeln, ohne dass versteckte Aufschläge die Rendite aufzehren.

Was Schweizer Anleger bei der Wahl ihres Anbieters beachten sollten

Die Schweiz gilt als bedeutender Standort für Krypto-Investitionen, weshalb die Erwartungen an Seriosität und Kostentransparenz bei Anlegerinnen und Anlegern hierzulande besonders hoch ausfallen. Trotzdem wählen viele Schweizer Anlegerinnen und Anleger reflexartig bekannte US-Plattformen wie Coinbase, ohne die realen Kosten zu prüfen. Ein bewussterer Umgang mit der Anbieterwahl kann die langfristige Rendite deutlich verbessern.

Vor jeder Investition sollten alle Kosten vollständig aufgeschlüsselt werden. Unterliegt der Anbieter der MiCAR-Regulierung oder einem vergleichbaren Schweizer Aufsichtsrahmen? Und wie hoch fällt der tatsächliche Spread aus, also jene oft unterschätzte Differenz zwischen dem auf der Plattform angezeigten Marktpreis und dem Kaufpreis, den Anleger am Ende wirklich bezahlen? Gerade der letzte Punkt bleibt auf vielen Plattformen undurchsichtig und stellt die grösste versteckte Kostenfalle dar.

Europäische Anbieter mit klarer Kostenstruktur schaffen Vertrauen und erleichtern den direkten Gebührenvergleich. Die Ergebnisse der Frankfurt School-Studie machen unmissverständlich deutlich, dass sich der Aufwand eines sorgfältigen Gebührenvergleichs zwischen verschiedenen Plattformen langfristig in barer Münze bezahlt macht. Denn wer jährlich mehrere Trades durchführt und dabei jeweils einige Prozentpunkte an versteckten Gebühren spart, kann über die Jahre hinweg Tausende von Franken mehr im Portfolio behalten. Ehrlichkeit bei den Kosten ist kein Marketingversprechen – sie ist das Fundament einer vertrauenswürdigen Geschäftsbeziehung zwischen Plattform und Anleger. (bp/mc/hfu)