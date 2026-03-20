Rivia sammelt 13 Millionen Euro ein, um komplexe klinische Studien mit agentenbasierten Daten voranzutreiben

Zürich – Rivia, ein in Zürich ansässiges Startup, das sich auf KI-gestützte Analysen und die Dateninfrastruktur für klinische Studien für Biotech-Unternehmen spezialisiert hat, gab eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen Euro (15 Millionen US-Dollar) bekannt, um das Teamwachstum zu beschleunigen, die Produktentwicklung voranzutreiben und seine internationale Präsenz, insbesondere in den USA, auszubauen.

Die Finanzierungsrunde wurde von Earlybird angeführt, unter Beteiligung von Defiant und den bestehenden Investoren Speedinvest, Amino Collective und Nina Capital.

Erik Scalfaro, CEO und Mitbegründer von Rivia, sagte: „Vor zwei Jahren haben wir eine bewusste Entscheidung getroffen. Wir haben mit dem Gerüst begonnen und zunächst die grundlegende Daten-Engine aufgebaut, bevor wir uns den Agenten zugewandt haben. Heute verschafft uns diese vertikale Abfolge von Daten-Engine zu Agenten einen strukturellen Vorteil. Wir haben gesehen, wie Biotech-Unternehmen globale Studien auf Rivia durchgeführt und messbare Ergebnisse erzielt haben – von der Vermeidung von Problemen, die Millionen gekostet hätten, bis hin zu einer frühzeitigen Klarheit darüber, welche Patienten am meisten profitieren. Mit jeder neuen Studie wächst unsere Ontologie-Bibliothek, wodurch unser System im Laufe der Zeit immer leistungsfähiger wird. Unser Ziel ist es nun, klinische Studien durch Workflows und KI zu skalieren, anstatt durch zusätzlichen menschlichen Aufwand.“

Rivia wurde 2022 von Scalfaro und Tiago Kieliger mit der Überzeugung gegründet, dass neue Medikamente mit einem Bruchteil des heute erforderlichen Kapitals erfolgreicher auf den Markt gebracht werden können.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die behördliche Aufsicht zunimmt, wobei die jüngsten Leitlinien der FDA von den Durchführenden klinischer Studien verlangen, Risiken proaktiv zu managen und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Das überarbeitete Rahmenwerk unterstützt ausdrücklich Innovationen bei der Konzeption, Durchführung und technologischen Umsetzung von Studien.

Darin wird zudem betont, dass die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelentwicklung unter Druck steht. Die Renditen der Industrie sind von 11 % vor zehn Jahren auf heute rund 3 % gesunken, wobei die Zahl der Therapien, die erfolgreich auf den Markt kommen, weiterhin gering ist. Die betrieblichen Gegebenheiten haben sich jedoch nicht geändert. Das Unternehmen stellt fest, dass klinische Studien exponentiell komplexer geworden sind. Das Datenvolumen ist in den letzten zehn Jahren um über 400 % gestiegen. Biotech- und Pharmaunternehmen sind nach wie vor auf fragmentierte Tabellenkalkulationen und unflexible Altsysteme angewiesen. Tausende von Arbeitsstunden werden für sich wiederholende Aufgaben wie Validierung, Abgleich und Überwachung aufgewendet. Ein Großteil dieser Arbeit ist deterministisch, wird jedoch manuell ausgeführt.

Dank der neuesten Fortschritte im Bereich der KI können große Sprachmodelle (LLMs) Arbeitsabläufe unterstützen und Entscheidungen skalieren – allerdings nur, wenn die Daten einheitlich, strukturiert und ordnungsgemäß kodiert sind. Rivia behauptet, diesen Wandel vorausgesehen zu haben.

„Wiederverwendbare Intelligenzebene“

In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen eine sogenannte „wiederverwendbare Intelligenzebene“ für klinische Studien entwickelt. Die Daten-Engine integriert Tausende heterogener Datendateien in Echtzeit, wendet studienspezifische wissenschaftliche Logik unter Verwendung einer firmeneigenen Bibliothek wiederverwendbarer Konfigurationen an und speist harmonisierte Daten direkt in operative Überprüfungs-Workflows ein. Dies unterstützt die Entscheidungsfindung proaktiv.

Auf dieser Grundlage bringt Rivia eine neue Reihe eingebetteter KI-Agenten auf den Markt. Der erste dieser Agenten, Spark, wandelt natürliche Sprache sofort in klinische Visualisierungen in Publikationsqualität um. Agenten der nächsten Generation werden in proaktiven Workflows zur Datenqualitätsüberwachung und -kontrolle eingesetzt und ermöglichen so eine frühzeitigere Erkennung von Abweichungen, eine intelligente Priorisierung sowie strukturierte, nachvollziehbare Maßnahmen.

Rivia hat sich zum Ziel gesetzt, die Kosten für klinische Studien um bis zu 50 % zu senken, indem manuelle Arbeitsschritte der Studienbetreiber durch skalierbare, agentenbasierte Systeme ersetzt werden.

„Klinische Studien gehören zu den komplexesten und kostspieligsten Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen, doch ein Großteil der Infrastruktur ist nach wie vor fragmentiert und wird manuell abgewickelt. Rivia hat eine echte Intelligenzebene für klinische Abläufe geschaffen, die Daten zusammenführt und Agenten direkt in wichtige Arbeitsabläufe einbindet. Wir glauben, dass dieser Ansatz das Potenzial hat, die Durchführung von Studien grundlegend zu verbessern, Kosten zu senken und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Datenintegrität zu steigern. Wir freuen uns darauf, Erik und das Team dabei zu unterstützen, diese neue agentenbasierte Grundlage für die globale Arzneimittelentwicklung auszubauen“, erklärte Christian Nagel, Partner und Mitbegründer von Earlybird.

Rivia berichtet, dass Biotech-Unternehmen mit Sitz in Europa und den USA, die auf ihrer Plattform weltweite klinische Studien durchführen, in den letzten zwei Jahren messbare Erfolge erzielt haben – von früheren Erkenntnissen über das therapeutische Potenzial bis hin zu einer effizienteren Durchführung der Studien.

Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2025 ein vierfaches Wachstum des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) und unterstützt derzeit weltweit 40 klinische Studien in den USA und Europa. Im Jahr 2024 sicherte sich das Unternehmen eine Startkapitalrunde in Höhe von 3 Millionen Euro unter der Leitung von Speedinvest. In den kommenden Jahren will das Unternehmen seine Plattform und seine integrierten intelligenten Lösungen ausbauen, um die Markteinführung innovativer Therapien zu beschleunigen. (EU-Startups/mc/hfu)

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