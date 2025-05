Bitget Wallet überschreitet erstmals die 80 Millionen-Nutzer-Marke

San Salvador – Das Non-Custodial Krypto-Wallet Bitget Wallet hat die Marke von 80 Millionen Nutzern weltweit überschritten und damit einen wichtigen Meilenstein im siebten Jahr ihres Bestehens erreicht. Das Wachstum spiegelt eine breitere Verlagerung hin zur Selbstverwahrung wider, da die Nachfrage nach mobilen, multifunktionalen Krypto-Wallets steigt. Während die Onchain-Aktivitäten täglich zunehmen, werden Wallets zu zentralen Plattformen im sich entwickelnden Web3-Stack. Angetrieben wird diese Entwicklung durch die Annahme von Stablecoins, die Tokenisierung von Real-World-Assets sowie die Aufweichung von Vorschriften.

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat sich Bitget Wallet mit Tausenden von dApps und Netzwerken integriert, über 250 Millionen Transaktionen verarbeitet und ein kumulatives Transaktionsvolumen von mehr als 12 Milliarden Dollar ermöglicht. Die Wallet hat sich von einem einfachen Tool zu einem umfassenden Hub für alle Onchain-Aktivitäten entwickelt – vom Trading und Verdienen bis hin zum Bezahlen mit Krypto im Alltag.

«Unsere Vision war es schon immer, Krypto praktisch und für jedermann zugänglich zu machen», sagt Bitget Wallet-COO Alvin Kan. «Wir entwickeln ein einfaches, nahtloses Erlebnis, das Nutzern die Teilnahme an Web3 zu ihren eigenen Bedingungen ermöglicht – von der Entdeckung neuer Token bis hin zum Bezahlen in der realen Welt.»

Vereinfachte Schnittstellen ziehen Kunden weltweit an

Der integrierte Ansatz von Bitget Wallet – die Kombination von Trading, Asset-Verwaltung und Zahlungen – hat sich als besonders attraktiv für Privatkunden erwiesen, die sich in fragmentierten Ökosystemen bewegen. Das rasante Wachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr wurde auch durch einen Anstieg der Onchain-Trading-Aktivitäten sowie durch die Einführung neuer Zahlungsfunktionen und globaler Anreiz-Kampagnen vorangetrieben. Als besonders kundenfreundlich haben sich vereinfachte Schnittstellen erwiesen, die neue Nutzer in den Schwellenländern, aber auch in entwickelten Märkten anziehen.

Die jüngsten Upgrades haben Bitget Wallet weiter als zentrales Gateway für Onchain-Engagement positioniert: Die Einführung von Super DEX, ein Aggregator der nächsten Generation, der über 130 Chains abdeckt, verbessert die Trading-Ausführung, indem er eine größere Liquidität über die Netzwerke hinweg erschließt. Dagegen hat sich Bitget Wallet Alpha als mobiles Dashboard für Echtzeit-Token-Signale und Early-Stage-Trading etabliert, womit Nutzern schnell auf neue Chancen reagieren können. Dank der Einführung von Einkaufen mit Krypto und PayFi-Integrationen wird es für Nutzer künftig leichter, Assets direkt aus ihren Wallets auszugeben und so die Lücke zwischen Onchain-Wert und Alltagsnutzung zu schliessen. Für noch mehr Sicherheit sorgen verbesserte Sicherheitsfunktionen, darunter der Standard MEV-Schutz und EIP-7702-Erkennungstools.

Das Wachstum von Bitget Wallet fällt mit der steigenden Nachfrage nach Selbstverwahrung und alternativem Finanzzugang zusammen, besonders in Regionen, in denen die Bankinfrastruktur begrenzt ist. Die Plattform verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg der Nutzerzahlen um 300 Prozent, wobei das stärkste Wachstum in Afrika (+959 %), Europa (+367 %) und im Nahen Osten (+350 %) zu verzeichnen war. Immer mehr Menschen setzen auf Kryptowährungen, um Inflation, wirtschaftlicher Instabilität und einem eingeschränkten Bankzugang zu begegnen.

Die Wallet basiert auf den vier Kernfunktionen Trading, Earn, Pay und Discover. Beispielsweise können Nutzer mit einem Klick mehr als 130 Blockchains traden. In ausgewählten Regionen wird ein neuer, einfacher Modus eingeführt, der Nutzern ohne Erfahrung einen leichten Einstieg in die Kryptowelt ermöglicht.

Self-Custodial Wallet mit voller Zahlungsflexibilität

Bitget Wallet gehört zu den ersten, die einen In-App-Shop eingeführt haben, und ist die einzige grosse, Self-Custodial Wallet, die volle Zahlungsflexibilität bietet, einschliesslich Krypto-Karten, QR-Code-Scans und Direktkäufe. Der Shop unterstützt über 300 Marken aus den Bereichen Gaming, Mobile, Reisen und E-Commerce und ermöglicht Krypto-Zahlungen bei Amazon, Google Play, Shopee und anderen. Zudem bietet die Wallet Nutzern Ertragsfunktionen für ein passives Einkommen aus ihren Krypto-Salden. Geplant ist auch, in naher Zukunft tokenisierte Real-World-Assets wie Aktien und Gold zu unterstützen. (pd/mc)