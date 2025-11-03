Bitpanda-Co-CEO wechselt in Verwaltungsrat der Schweizer Holding

Zürich – Die Krypto-Plattform Bitpanda hat ihren Mitgründer und bisherigen Co-CEO Eric Demuth zum Executive Chairman und Präsidenten des Verwaltungsrats der Bitpanda Group ernannt. Neuer alleiniger CEO wird Lukas Enzersdorfer-Konrad, der Demuths bisherige Aufgaben übernimmt, wie das Fintech-Unternehmen am Montag mitteilte.

Demuth soll sich künftig auf die langfristige Vision, Strategie und die weltweite Expansion der Gruppe konzentrieren, wie es hiess. Demuth betonte, er werde auch in seiner neuen Funktion eng mit Enzersdorfer-Konrad zusammenarbeiten, um die globale Wachstumsstrategie voranzutreiben.

Bitpanda bezeichnete den Führungswechsel als nächsten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens. Dieses entwickelte sich den Angaben zufolge seit seiner Gründung 2014 von einem österreichischen Start-up zu einer der grössten digitalen Investmentplattformen Europas. Es zählt über sieben Millionen Nutzer und mehr als 3200 handelbare Vermögenswerte. (awp/mc/pg)