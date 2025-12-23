Bitget: Trends und Ausblick für den Kryptomarkt 2026

Nach einem Jahr wie 2025, das von höherer Volatilität und Marktunsicherheit geprägt war, richten viele Anleger ihren Blick zu Recht auf die Perspektiven für das kommende Jahr. Wir glauben, dass die jüngste Marktkorrektur einen natürlichen, gesunden Zyklus darstellt und dass sich das allgemeine Wachstum bis ins Jahr 2026 hinein robust fortsetzen wird. Grundlage für diese Zuversicht sind die anhaltend hohe Nachfrage seitens institutioneller Anleger und eine Reihe von erwarteten Innovationen und neuen Trends, die insgesamt die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des Marktes verbessern werden.

Von Ignacio Aguirre Franco, CMO von Bitget

Technologische Treiber für das Wachstum des Ökosystems

Die Expansion des Marktes wird durch drei wichtige technologische Entwicklungen vorangetrieben, die sowohl die Nutzbarkeit als auch die Akzeptanz erheblich verbessern.

Zum einen erwarten wir einen Anstieg von KI-gesteuerten Krypto-Analysen, vor allem durch die zunehmende Entwicklung autonomer KI-Agenten. Diese hoch entwickelten Programme sind in der Lage, grosse Mengen an Marktdaten, Nachrichten und On-Chain-Aktivitäten zu analysieren, um äußerst genaue kurzfristige Preisprognosen zu erstellen. Noch wichtiger ist, dass diese Agenten komplexe Handelsstrategien automatisch ausführen und lernfähig sind, was einer breiteren Nutzerbasis fortschrittliche Portfoliomanagement-Dienstleistungen zugänglich macht.

Zweitens werden DeFi-Innovationen, wie die kontinuierliche Entwicklung und breite Akzeptanz von Real-World Assets (RWA), auch 2026 ein wichtiger Trend bleiben. RWA überbrückt den Graben zwischen traditioneller und Krypto-Finanzierung, sodass Nutzer Zugang zu traditionellen Vermögenswerten wie tokenisierten Aktien, Gold, CFDs oder ETFs erhalten. Gleichzeitig können sie direkt mit der Geschwindigkeit und Effizienz ihrer bevorzugten Krypto-Börse agieren.

Darüber hinaus rechnen wir mit einer stärkeren Verbreitung nachhaltiger Energien, die ein effizienteres und umweltfreundlicheres Ökosystem ermöglichen und damit weitere technologische Fortschritte vorantreiben. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen Plattformen, die hocheffiziente Konsensmechanismen wie Proof-of-Stake (PoS) verwenden, wie beispielsweise die Netzwerke Solana und Algorand. Die zunehmende Entwicklung dezentraler physischer Infrastrukturnetzwerke (DePIN) bietet zudem eine Möglichkeit, dezentrale Ressourcen wie Energienetze oder Datenspeicher mit Blockchain-Technologie zu fördern, ohne auf zentrale Behörden oder grosse Unternehmen angewiesen zu sein. Stattdessen werden Einzelpersonen und Gemeinschaften dazu angeregt, zu diesen Netzwerken beizutragen und von ihnen zu profitieren. So werden wichtige Dienste zugänglicher und können besser auf die Bedürfnisse der Community zugeschnitten werden.

Welche Faktoren die Marktentwicklung beeinflussen

Zu den wichtigsten Faktoren, die diesen Trend beeinflussen, gehören klarere regulatorische Vorschriften, die das Vertrauen der Nutzer durch die Schaffung einer sichereren Umgebung stärken und damit alltägliche Anwendungen wie reibungslose grenzüberschreitende Zahlungen und die Tokenisierung von Vermögenswerten fördern. Wir gehen davon aus, dass dieses Umfeld eine breite institutionelle Akzeptanz digitaler Vermögenswerte ermöglichen und massives Kapital in den Markt ziehen wird. Das wiederum wird zu einer Stabilisierung der Preise und zu weiteren Innovationen führen.

Die Marktdynamik wird durch potenzielle ETF-Erweiterungen weiter vorangetrieben, wobei eine grosse Anzahl von kryptobezogenen ETF-Anträgen für 2026 noch auf ihre Genehmigung wartet. Die ETF-Struktur ist ein wirkungsvolles Instrument für die Mainstream-Akzeptanz, da sie einen einfachen, regulierten Einstieg für traditionelles institutionelles und privates Kapital bietet.

Was bevorstehende Ereignisse angeht, die die Benutzererfahrung grundlegend verbessern werden, könnte die grösste Wirkung 2026 von skalierbaren Layer-2-Lösungen ausgehen. Diese Lösungen senken Transaktionskosten und steigern die Geschwindigkeit drastisch. Das wird die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit im Kryptobereich revolutionieren und eine breitere Teilnahme an der digitalen Wirtschaft ermöglichen.

Preisausblick für Bitcoin, Ethereum & Co

Was die Preisentwicklung angeht, erwarten wir, dass Bitcoin angesichts der zunehmenden Akzeptanz und Marktreife auf 150.000 US-Dollar steigen wird, während Ethereum aufgrund der verbesserten Skalierbarkeit und der DeFi-Expansion voraussichtlich 5.000 US-Dollar überschreitet. Grosse Altcoins wie Solana und Cardano könnten aufgrund typischer Marktzyklen kurzfristigen Schwankungen von 20 bis 50 Prozent ausgesetzt sein. Aber sie stehen vor einem starken Aufwärtstrend und könnten aufgrund der Diversifizierung ihrer Ökosysteme und des zunehmenden Nutzens Gewinne in Höhe des 2- bis 3-fachen erzielen.

Wir erwarten das explosivste Wachstum in den Schwellenländern Asiens und Afrikas, wo mobile Krypto-Lösungen und die Tokenisierung realer Vermögenswerte einen Boom erleben werden. Dadurch können die finanzielle Inklusion erfolgreich vorangetrieben und neue wirtschaftliche Möglichkeiten auf globaler Ebene geschaffen werden.

Fazit

Der Kryptomarkt 2026 steht vor einem wegweisenden Jahr, indem er sich von rein spekulativen Zyklen zu einer Zukunft entwickelt, die durch konkrete Nutzen und eine tiefe Integration in die Weltwirtschaft gekennzeichnet ist. Durch die Erfüllung der entscheidenden Anforderungen an Effizienz, Zugänglichkeit und reale Verbindungen wird das Krypto-Ökosystem seine Rolle als grundlegender Bestandteil der Weltwirtschaft festigen. (pd/mc)