BLKB baut ihre Zusammenarbeit mit Lombard Odier aus

Liestal – Die BLKB und die Privatbank Lombard Odier entwickeln ihre Zusammenarbeit weiter und lancieren eine neue Vermögensverwaltungs-Anlagelösung. Die neue Mandatsstrategie setzt auf die Transformation hin zu einem ökologischeren Wirtschaftsmodell.

Das gemeinsam lancierte Vermögensverwaltungsmandat ist der nächste Schritt der 2021 lancierten Zusammenarbeit. Mit dem neuen Mandat werden BLKB-Kundinnen und -Kunden von ihrer lokal ansässigen Hausbank betreut und profitieren gleichzeitig von der globalen Finanzexpertise der Genfer Privatbank.

Das Angebot richtet sich an vermögende Privatkundinnen und -kunden und bietet Zugang zu einer breit diversifizierten Vermögensverwaltungslösung, welche von den Expertinnen und Experten von Lombard Odier laufend überwacht und den Marktgegebenheiten angepasst wird.

Portfolio setzt auf Transformation des Wirtschaftssystems

Die Nachhaltigkeits-Expertinnen und Experten von Lombard Odier und BLKB seien der Überzeugung, dass Umweltprobleme wie Klimawandel, Luftverschmutzung oder Artensterben eine Folge eines ineffizienten Wirtschaftssystems seien, heisst es in der Mitteilung der BLKB weiter. Zukunftsorientiert siehe man die Lösung in einer Neugestaltung des Wirtschaftssystems, welches den Schutz der Umwelt und des Klimas verfolgt und fördert, ohne das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand zu schmälern. Das international ausgerichtete Mandat setze deshalb auf Unternehmen, welche in Bezug auf diese Neuausrichtung das grösste Potenzial besässen, so die BLKB. (mc/pg)