LFDE fokussiert internationale Expansion

Paris / Frankfurt am Main – Der aktive Vermögensverwalter LFDE hat Anne-Sophie Girault zum Head of International Development ernannt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung wird sie für die Stärkung der internationalen Präsenz von LFDE und für die Entwicklungsstrategie auf europäischer und globaler Ebene zuständig sein. Girault hat ihre Position am 7. April angetreten und ist gleichzeitig in den Exekutivausschuss von LFDE aufgenommen worden.

Bevor sie zu LFDE kam, war Anne-Sophie Girault Managing Director, Head of Continental Europe bei RBC BlueBay Asset Management. In dieser Funktion war sie für die Geschäftsstrategie für Kontinentaleuropa mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar verantwortlich und leitete ein Team von über 30 Mitarbeitenden. Davor war sie in strategischen Positionen bei Aviva Investors, Fidelity International und ABN AMRO AM tätig.

Mit dieser Ernennung leitet LFDE eine neue Phase bei der Umsetzung der eigenen Roadmap ein, die sich die Vermögensverwaltung seit ihrer Integration in LBP AM und der Übernahme von Tocqueville Finance gesetzt hat. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 26 Milliarden Euro sowie einer konsolidierten Präsenz in mehreren Schlüsselmärkten zielt LFDE darauf, ihre Präsenz in Europa weiter auszubauen und ihre Entwicklung in neuen Regionen voranzutreiben. Zusammen mit der Expertise von LBP AM bietet LFDE internationalen Kunden ein erweitertes Angebot und kombiniert dabei die überzeugungsbasierte Vermögensverwaltung mit speziellen Lösungen für börsennotierte Anlagen (Aktien, Multi-Asset-Strategien, Kreditmarkt und Wandelanleihen) sowie für nicht börsennotierte Anlagen (einschliesslich Infrastruktur-, Unternehmens- und Immobilienanleihen sowie Private-Equity-Anlagen). (LFDE/mc)